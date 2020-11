Lepo (pred)božično darilo: nova sezona lige NBA že 22. decembra

Združenje košarkarjev in vodstvo lige NBA naj bi se dogovorili za sezono z 72 tekmami na klub, poročata ESPN in The Athletic , uradno naj bi igralci o tem glasovali v četrtek zvečer ali petek.

Liga NBA in košarkarji so (za zdaj še neuradno) le dosegli dogovor, da ponudijo tradicionalni spektakel med božično-novoletnimi prazniki.

Liga NBA si po pisanju medijev želi novo sezono začeti pred božičem in s tem obdržati tradicionalne tekme v času novoletnih praznikov, končnico ter boj za prvaka pa bi končali do poletnih olimpijskih iger v Tokiu sredi julija. Takšen urnik ligi, ki bo tako in tako izgubila veliko denarja zaradi tekem brez gledalcev zaradi covida-19, prinese od 500 milijonov (425 milijonov evrov, op. p.) do milijarde dolarjev (850 milijonov evrov, op. p.) denarne utehe.

Tudi televizijske postaje in oglaševalci si želijo tekme za praznike in bi se radi izognili tekmam v času olimpijskih iger. Igralce v naslednjih dveh sezonah čaka za 18 odstotkov manjši zaslužek, pri čemer se bodo držali omejitve plač oziroma tako imenovanega 'salary capa', da se klubi izognejo izgubi.

Košarkarji so želeli začeti šele januarja

Igralci lige NBA niso bili pripravljeni začeti tako kmalu po oktobrskem finalu lige NBA, v katerem so v karantenskem mehurčku v Orlandu naslov osvojili Los Angeles Lakers po zmagi nad Dragićevo ekipo Miami Heat. Košarkarji so si prizadevali za januarski start nove sezone, čeprav bi to pomenilo manj denarja in manj tekem. Liga namerava sezono začeti brez gledalcev v dvoranah, saj omejitve glede varnosti zaradi novega koronavirusa prepovedujejo večja javna zbiranja v zaprtih prostorih.