Letalski prevoznik razočaral Dončića, navijači v bran slovenskemu asu

"Še nobena letalska družba z mano ni ravnala tako slabo. Rezerviral sem potovanje v poslovnem razredu zase in za mojo družino, Lufthansa pa ne prizna naših vozovnic. Premestili so nas v ekonomski razred, ne vem, zakaj, vrnili pa so nam le 20 % našega denarja od vozovnice poslovnega razreda. Hvala!"je jezno čivknil Luka Dončićin ni bilo dolgo, ko je v imenu Lufthanse nekdo po imenu Alex prosil slovenskega košarkarja ekipe Dallas Mavericks, če mu lahko zaupa kodo rezervacije in se mu tudi opravičil za nastalo situacijo.