Letna skupščina KZS: predsednik zadovoljen z opravljenim

Potrdili so tudi program dela in finančni načrt za leto 2026 ter sprejeli predloge za spremembe registracijskega pravilnika in statuta KZS. "Slovenska košarka je v letu 2025 pokazala stabilnost, širino in razvoj, zato preteklo leto ocenjujem kot uspešno in v marsičem tudi prelomno. Na reprezentančni ravni smo bili priča rezultatom, ki nas utrjujejo med najuspešnejšimi državami v Evropi, še posebej pa nas veselijo dosežki mlajših selekcij, ki so z novimi medaljami znova potrdile kakovost našega sistema dela," je povedal predsednik Matej Erjavec.

"Ob tem ne gre spregledati dejstva, da pisarna zveze uspešno posluje in stabilno deluje iz leta v leto. Tudi v letu 2026 nam izzivov ne manjka. Še naprej želimo razvijati zvezo ter domačo klubsko košarko, obenem pa v reprezentančnih selekcijah dodatno okrepiti delo z mladimi. Že čez mesec dni nas čaka eden izmed vrhuncev - domače evropsko prvenstvo za fante do 20 let. Prepričan sem, da bomo ob koncu leta lahko ponosni na opravljeno delo ter še enkrat več pozdravili nove zgodbe in uspehe slovenske košarke," je dodal.