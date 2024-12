Leto v znamenju Luke Dončića: skoraj MVP, skoraj prvak, daleč od olimpijskih

Luka Dončić že leta blesti na košarkarskih igriščih. Najprej je v ospredje stopil v dresu Real Madrida, nato je celotno Slovenijo razveselil leta 2017, ko je reprezentanco popeljal do naslova evropskega prvaka. A leto, ki se bo v kratkem končalo, je bilo njegovo najbolj impresivno do zdaj.

Luka Dončić je v sezono 2023/24 v ligi NBA vstopil kot eden glavnih favoritov za osvojitev naziva najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone. Njegove predstave v januarju so domneve strokovnjakov zagotovo potrdile. Na desetih obračunih v prvem mesecu leta je v povprečju dosegal 37 točk, 9 skokov in 10 podaj. Nato pa 73 ... V vrvežu najboljše sezone v karieri pa je Dončić uspel doseči nov neverjeten mejnik. Dallas je 26. januarja pristal v Atlanti, Luka Dončić pa je proti Hawksom igral, kot da je še vedno letel nad mestom in nemočnimi nasprotniki. V 45 minutah je proti košu iz igre metal 33-krat. Zadel je osem trojk in skupno 25 metov iz igre. Če dodamo še 15 zadetih prostih metov, pridemo do čarobne številke 73. Le še dva košarkarja sta v zgodovini najmočnejše lige na svetu dosegla več točk od Slovenca. Kobe Bryant je leta 2006 proti Torontu dosegel kar 81 točk, Wilt Chamberlain pa se je davnega leta 1962 ustavil šele pri 100 točkah. Navijači v Atlanti so bili priča zgodovini, Dončić pa je na zadnjem obračunu v januarju nasul tudi 45 točk Orlandu. V tem mesecu je zabeležil tri trojne dvojčke, le na eni tekmi pa ni presegel meje 30 točk.

Luka Dončić proti Atlanti FOTO: Sofascore.com icon-expand

Lahko tudi bolje ... Če so njegovi tekmeci upali, da je januar bil le svetla izjema, pa je februar na mnogo načinov bil celo boljši. Znova je blestel in 33 točkam na tekmo dodal 9,7 skoka in 10,8 asistence za skorajšnje povprečje trojnega dvojčka v drugem mesecu leta. Trikrat je dosegel več kot 40 točk proti dobrim moštvom iz Clevelanda (45), Milwaukeeja (40) in Phoenixa (41), mejo tridesetih točk pa je poleg omenjenih tekem prešel še petkrat. V tem mesecu je na 'zgolj' dveh tekmah v statistiko vpisal trojni dvojček. Najbolj pomemben dogodek v Dallasu pa se je zgodil v začetku februarja, ko sta moštvo okrepila PJ Washington in Daniel Gafford, ki sta pozneje bila ključna v boju za veliki naslov prvaka.

Nov zgodovinski dosežek Zadnji februarski trojni dvojček je bil prvi v zgodovinski seriji, ki je sledila v marcu. Dončić je proti Torontu najprej dosegel 30 točk, 12 skokov in 16 asistenc. Prvega marca je proti Bostonu 37 točkam dodal 12 skokov in 11 asistenc. Philadelphia ga je ustavila pri 38 točkah, 11 skokih in 10 asistencah. Proti Miamiju je vpisal 35 točk, 11 skokov, in 11 asistenc. Serija trojnih dvojčkov z vsaj 30 točkami pa se je končala proti Detroitu z 39 točkami, 10 skoki in 10 asistencami. Neustavljivi Dončić je končno omagal v Chicagu, kjer je sicer vpisal trojni dvojček, kljub temu pa je 10 skokom in 14 asistencam uspel dodati 'zgolj' 27 točk. V zadnjem dnevu tretjega meseca v letu je Dončić teksaškim rivalom iz Houstona nasul še 47 točk. Dallas je v marcu na 15 obračunih zmagal kar enajstkrat in napovedal odličen zaključek sezone.

Kdo bo 'pravi MVP'? Dallas je sezono zaključil s petimi zaporednimi zmagami pred zadnjima dvema tekmama sezone in porazoma proti Detroitu in Oklahomi. Na obeh tekmah Dončić ni sodeloval, saj je pred začetkom končnice moral sanirati številne manjše poškodbe. Sledil je obračun prvega kroga končnice na zahodu proti LA Clippersom. Clippersi so sezono zaključili na četrtem mestu in imeli prednost domačega terena, a Dončić je na šestih obračunih serije vselej presegel mejo 20 točk, trikrat pa je presegel mejo 30 točk. V povprečju je dosegal slabih 30 točk, devet skokov in 9,5 asistence. A ljubitelje košarke v Teksasu je znova zaskrbelo njegovo koleno, ki ni bilo v najboljšem stanju.

V tem času se je na veliko namigovalo tudi o tem kdo bo prejel naziv MVP-ja rednega dela sezone, na koncu pa sta od Dončića več glasov prejela zmagovalec Nikola Jokić in Oklahomin Shai Gilgeous-Alexander. Končnica, ki je dolgo ne bomo pozabili Prav Oklahoma je bila naslednji tekmec v polfinalu zahodne konference. Gilgeous-Alexander proti Slovencu in njegovem Dallasu vsekakor ni razočaral, saj je ob zelo učinkovitem metu iz igre v povprečju dosegal 32 točk, osem skokov in sedem podaj. Dončićeva statistika na šestih obračunih s Shaijem in Oklahomo pa ni bila najboljša, saj je v povprečju dosegal 25 točk, 10,5 skoka in 8,7 asistence. Ključno pa je bilo predvsem dejstvo, da je v povprečju igral kar 41 minut na tekmo in njegovo telo je iz četrtine v četrtino bilo vse bolj načeto. Na obračunih z Minnesoto, ki so sledili v konferenčnem finalu, je krvav madež na povezanem kolenu Luke Dončića na žalost postal nekaj vsakdanjega. Jasno je bilo, da so ga številne poškodbe že pošteno utrudile, a Slovenec se še enkrat znova ni ustrašil velikega izziva. Njegov Dallas je mladeniče iz Minneapolisa poslal domov po zgolj petih obračunih. Dončić je v povprečju na tekmo dosegal 32 točk, 9,6 skoka in 8,2 asistence. Nikoli pa ne bomo pozabili neverjetne trojke ob izteku rednega dela v drugi tekmi serije. Prišel je čas za veliko finale, prvo v njegovi že zdaj bogati karieri.

Boston je bil korak predaleč Sledilo je prvo finale v njegovi karieri in obračun z pošastjo iz Bostona. Če se je Dallas okrepil med sezono, pa so Celticsi na tržnici v polno zadeli že pred začetkom sezone. Prišla sta Dončićev nekdanji soigralec Kristaps Porzingis in Jrue Holday. V prvi peterki so se jima pridružili še Jaylen Brown, Jayson Tatum in Derrick White. Odlična obramba hitrih in visokih nasprotnikov, ki so blesteli tudi v metu za tri točke, je bila prevelika ovira in Dallas je zmagal na zgolj enem obračunu. Končni izid se je sicer zdel neizogiben, a ključna je vendarle bila tretja tekma v Dallasu, ko je Dončić zaradi šestih prekrškov parket moral zapustiti predčasno, njegovim soigralcem pa je zmanjkalo goriva in Boston se je veselil zgodovinskega 18. naslova.

Luka Dončić je v finalu ob odlični obrambni igri vseh Bostonovih igralcev bil nemočen FOTO: AP icon-expand

Hitro nazaj v Slovenijo Glede na Dončićevo fizično stanje so mnogi domnevali, da bo prvič v svoji karieri svojo reprezentanco razočaral in zavrnil poziv. Slovenijo so čakale kvalifikacije za olimpijske igre in skupina s Hrvaško ter Novo Zelandijo. A Dončić je na letalo proti Ljubljani sedel le teden dni po (dobesedno) bolečem porazu v Bostonu. Nepričakovan poraz proti Hrvaški na prvi tekmi je težko nalogo spremenil v skoraj nemogočo. Po zmagi proti Novi Zelandiji je Slovenijo v Pireju čakal spopad z Grčijo in spočitim Giannisom Antetonoumpom. Domačini so prepričljivo zmagali, Luko pa je čakalo dolgo poletje, ki se je vrtelo predvsem okoli nakopičenih poškodb in rehabilitacije.

Dobri obeti za leto 2025 in nadležne poškodbe Med tem, ko je on počival, pa je športni direktor Dallasa Nico Harrison zavihal rokave in v klub pripeljal izjemnega strelca Klayja Thompsona in obrambno naravnana Najija Marshalla ter Quentina Grimesa. Poteze so bile zadetek v polno in hitro je bilo jasno, da bo Luka Dončić v sezoni 2024/25 ob sebi imel najboljše moštvo do zdaj. Kljub ekipno dobremu začetku sezone, pa Dončić za zdaj ne blesti. Za to so krive predvsem nadležne poškodbe, ki so mu preprečile nastop na osmih od dosedanjih 30 tekem, poškodba proti Minnesoti na zadnjem obračunu pa je nov razlog za skrb. Čeprav je v sezono vstopil kot glavni favorit za naziv MVP-ja pa je vse bolj jasno, da verjetno ne bo odigral nujno potrebnih 65 tekem, kar je minimalen pogoj za sodelovanje v glasovanju. Kljub temu je zanj prihodnost svetla in potencialno zdrav Dončić lahko optimistično zre v leto 202, kjer upamo na še več zgodovinskih dosežkov Ljubljančana.