Krka na razočaranje proti FMP odgovorila z lepo zmago nad Mego

Po prvi četrtini, ki so jo dobili za dve točki, so domači večino tekme nadzorovali položaj. Počasi, a vztrajno so povečevali prednost in sredi zadnje četrtine so vodili za deset točk (64:54). Toda Mega se je vrnila, v naslednjih minutah pritisnila in poskrbela za napeto končnico. V tej sta moštvi najprej zadeli vsaka po eno trojko, a so gostje pri svoji iztržili še dodatni prosti met, tako da je bil izid le še 72:71.

Ko so domači nato zgrešili še eno trojko, na drugi strani pa naredili osebno napako, se je zdelo, da bo sledil preobrat. A je Filip Petrušev, ki je bil sicer z 31 točkami najboljši strelec tekme, nato zgrešil oba prosta meta in podaril Krki priložnost za zmago. Tej so bili domači nato še bližje po nešportni osebni napaki tekmecev, Nejc Baričje imel pri prostih metih precej bolj mirno roko kot njegov tekmec, na koncu pa je Krka tekmo mirno pripeljala do zmage s 76:71.

Milan Milovanovićje bil pri Krki najbolj razpoložen s 16 točkami, eno manj je dosegel Roderick Camphor.