Nov boleč poraz Krke v obračunu začelja lige Aba

Košarkarji Krke so nekoliko nepričakovano izgubili pomembno, a ne odločilno tekmo v boju za obstanek, v Novem mestu jih je visoko premagal Borac iz Čačka. Dolenjci so se pred tekmo pritoževali nad utrujenostjo, ta je najbrž tudi bila razlog, da so proti koncu tekme vse bolj popuščali. Večji del prvega polčasa so vodili, največ po enem izmed šestih zadetih metov za tri točke Rodericka Camphorja, ko je bilo na semaforju 33:24. Kazalo je, da bodo na odmor odšli s prednostjo, toda gosti so pet sekund pred koncem druge četrtine s trojko postavili izid 42:44.

Toda v tretji četrtini so domači začeli popuščati, Camphor se je še poskušal boriti s tekmeci, a je bil premalo, Srbi so imeli več razpoloženih igralcev. Eden od njih je bil Duda Sanadze, gruzinski reprezentant, ki je Borac, predzadnjo ekipo na lestvici, okrepil v boju za obstanek. Gruzinec je bil ob Bryceu Jonesu najzaslužnejši za zmago, visoko so si zagotovili v zadnjem delu.

V naslednjem krogu bo Krka prosta, saj bi morala gostovati v Kopru, ki že nekaj časa v ligi ne nastopa več.