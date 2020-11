Koprskih osem do konca pretilo Zvezdi, 17 točk in 17 skokov Macure

Obračun tekmecev z nasprotnih strani lestvice se je končal po pričakovanjih: Koper Primorska je doživela šesti poraz in ostaja na dnu razpredelnice, Crvena zvezda pa je vpisala šesti par točk, tako da ostaja vodilna in edina neporažena ekipa v ligi Aba. Navkljub porazu si Koprčani zaslužijo pohvale za predstavo. Potem ko so v prejšnjem krogu izgubili proti Ciboni z 41 točkami razlike in v 40 minutah dosegli vsega 50 točk, so tokrat pokazali povsem drugačen obraz in bili večino tekme povsem dostojen tekmec evroligaški zasedbi iz Beograda.

Gostje so dobili prvo in zadnjo četrtino, Koprčani pa so bili boljši v preostalih dveh. V 34. minuti je Koper Primorska zaostajala le 66:69. Medtem ko je pri domačih nastopilo le osem košarkarjev, med temi se je še posebej izkazal Jurij Macuras 17 točkami in 17 skoki (indeks 28), je pri Crveni zvezdi zaigralo vseh dvanajst igralcev. Poleg Macure so do dvomestnih številk pri domačih prišli še Urban Durnik(14 točk, met iz igre 4:5), Matej Rojc(12 točk, 4 podaje) in Erjon Kastrati(10 točk).

Izidi 6. kroga lige Aba:

Koper Primorska ‒ Crvena zvezda 72:84 (14:28, 38:49, 60:65)

* Dvorana Bonifika, sodniki: Hadžić, Terlević, Kruljac (vsi Hrvaška).

* Koper Primorska: Durnik 14 (6:8), Rojc 12 (2:2), Kastrati 10 (1:3), Radulović 8 (0:2), Macura 17 (7:8), Nemanič 3, Vončina 8 (1:1).

* Crvena zvezda: O'Bryant 13 (2:2), Rochestie 16, Hall 3 (1:1), Walden 15 (10:10), Uskoković 5, Reath 4 (0:2), Dobrić 16 (4:4), Simonović 2, Jagodić Kuridža 1 (1:2), Kuzmić 3 (3:4), Terry 6.

* Prosti meti: Koper Primorska 17:24, Crvena zvezda 21:25.

* Met za tri točke: Koper Primorska 3:16 (Kastrati, Nemanič, Vončina), Crvena zvezda 11:26 (Rochestie 4, Dobrić 4, O'Bryant, Walden, Uskoković).

* Osebne napake: Koper Primorska 26, Crvena zvezda 26.

* Pet osebnih: Radulović (34.), Kastrati (36.).

Krka ‒ Mornar 74:84 (16:23, 40:48, 56:64)

Partizan NIS ‒ Zadar 78:63 (19:16, 38:34, 60:50)

Borac ‒ Mega Soccerbet 83:97 (19:24, 41:55, 65:75)