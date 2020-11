Mornar prebrodil Krko, ki še čaka na prvo domačo zmago

Za Krko je bila to šesta tekma v dvanajstih dneh, hkrati pa je nastopila brez glavnega trenerja Vladimirja Anzulovića, ki je v karanteni. Vseeno se je dostojno upirala favorizirani zasedbi iz Bara, ki je razliko naredila v prvi četrtini, nato pa jo suvereno zadržala. Novomeščani so se nekajkrat približali na par košev zaostanka, preobrata pa kljub trinajstim zadetim trojkam niso uspeli izvesti do konca.

Nejc Baričje bil z 19 točkami (trojke 4:6, 6 podaj) prvi strelec pri Krki, Miha Škedelj, ki je zbral 14 točk (trojke 3:4, 9 skokov), pa je bil s statističnim indeksom 21 najbolje ocenjeni domači igralec.

Izidi 6. kroga lige Aba:

Krka ‒ Mornar 74:84 (16:23, 40:48, 56:64)

* Dvorana Leon Štukelj, sodniki: Jovčić, Vesković (oba Srbija), Nedović (Slovenija).

* Krka: Camphor 10, Stipčević 13 (5:6), Vrabac 5 (1:1), Barič 19 (1:2), Kosi 2 (2:2), Škedelj 14 (1:2), Vučetić 11 (3:4).

* Mornar: Pullen 5 (0:1), Gabriel 16 (5:6), Needham 10 (2:2), Jeremić 3, Šehović 3 (1:2), Smith 22 (4:6), Whitehead 6, Vranješ 17 (9:11), Luković 2.

* Prosti meti: Krka 13:17, Mornar 21:28.

* Met za tri točke: Krka 13:34 (Barič 4, Škedelj 3, Camphor 2, Stipčević 2, Vučetić 2), Mornar 9:19 (Gabriel 3, Needham 2, Vranješ 2, Pullen, Jeremić).

* Osebne napake: Krka 24, Mornar 17.

* Pet osebnih: /.

Borac ‒ Mega 83:97 (19:24, 41:55, 65:75)