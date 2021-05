Crvena zvezda v finalu lige Aba povedla 1:0

Košarkarji Crvene zvezde (v rdeče-belih dresih) so povedli v finalni seriji.

Ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma pa bo znova v Beogradu, in sicer 18. maja ob 20.30. Nato se serija seli v Podgorico, morebitna peta tekma pa je predvidena za 28. maja znova v Srbiji.

Pri Crveni zvezdi sta po 23 točk dosegla Jordan Loyd in Ognjen Dobrić, v vrstah Budućnosti pa sta izstopala Willie Reed s 26 točkami in desetimi skoki ter Nikola Ivanović, ki je zbral 16 točk in deset podaj.