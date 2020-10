Liga Aba: Koper Primorska brez možnosti v Beogradu

Spomini na lansko izjemno sezono Koper Primorske so vse bolj oddaljeni.

Koper Primorska je z dvema porazoma začela državno prvenstvo, danes pa je bila neuspešna še na uvodni tekmi lige Aba. FMP je že zgodaj prišel do zajetne prednosti, ki je kljub prebliskom oslabljena ekipa iz Kopra - v Srbijo je potovalo le deset igralcev - ni zmogla izničiti. Domači so med drugim povsem prevladovali v skoku, ki so ga dobili s 45:25.

Domača ekipa je že v sedmi minuti vodila z 21:4, proti koncu četrtine so se izbranci Andreja Žakljanekoliko približali, a slabo začeli tudi drugo četrtino, ko so gostitelji pobegnili celo na 35:13. A spet se je Primorcem uspelo pred glavnim odmorom rahlo približati,Luka Vončina je zadel trojko za izid polčasa.

V drugem pa so domači bolj ali manj brez težav ohranjali varno razdaljo, tako da zmaga ni bila niti za trenutek vprašljiva. Pri domačih je z 20 točkami in 12 skoki prednjačil krilni center Sava Lešić, pri gostih je Vončina dosegel 17, Jurij Macura pa 15 točk. Koper Primorska bo v 2. krogu 10. oktobra gostila Cedevito Olimpijo.

* Športna dvorana, sodniki: Radojković, Hadžić in Terlević (vsi Hrvaška).

* FMP: Lazarević 7, Čović 8 (3:3), Lešić 20 (1:4), Čarapić 8 (2:3), Simović 3, Radovanović 7, Šešlija 2, Nenadić 7 (2:2), Radonjić 4, Ulubay 6 (0:2), Đorđević 12.

* Koper Primorska: Durnik 7 (1:2), Rojc 4 (2:2), Kastrati 5 (1:2), Radulović 9 (1:4), Macura 15 (6:7), Nemanič 8 (2:4), Vončina 17.

* Prosti meti: FMP 8:14, Koper Primorska 13:21.

* Met za tri točke: FMP 10:31 (Lešić 3, Ulubay 2, Lazarević, Čović, Simović, Radovanović, Nenadić), Koper Primorska 6:28 (Vončina 5, Macura).

* Osebne napake: FMP 19, Koper Primorska 22.

* Pet osebnih: /.