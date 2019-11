Liga Aba: Krka doma ugnala Bemax

Zasedba iz dolenjske prestolnice je dosegla tretjo zmago v regionalni ligi Aba. Pod vodstvom novega-starega trenerja Vladimirja Anzulovića, ki je na tem strokovnem položaju pred dnevi zamenjal Simona Petrova, je na kolena položila ekipo iz Sremske Mitrovice, ki je na dosedanjih šestih tekmah iztržila le eno zmago in doživela pet porazov.

Uvod v tekmo je minil v enakovredni in izenačeni predstavi, v zadnji poldrugi minuti uvodne četrtine pa so Novomeščani naredili delni izid 7:0 in povedli za šest točk (27:21). Gostitelji so v 13. minuti prednost povišali na osem točk (31:23 in 34:26), nato pa popustili in tekmecem iz Srbije dovolili, da so jih v 18. minuti praktično ujeli (39:37).

V drugi polovici tekme se je na parketu dvorane Leona Štuklja še naprej odvijal ogorčen boj za vsako žogo. V 26. minuti je bila tekma povsem odprta (51:51), nato pa se je pri gostiteljih razigral izkušeni Dalibor Đapa. Po njegovi zaslugi so gostitelji prevzeli nadzor nad gosti, po trojki Paola Marinellija pa v 29. minuti povedli za enajst točk (62:51).

Anzulovićevi varovanci lepe zaloge v točkah v zadnjih desetih minutah niso zapravili. Tekmece so večji del držali na varni razdalji desetih točk in navkljub nekoliko medli predstavi v končnici - še 2:23 minute pred koncem so vodili s 72:60 - pa so na koncu vendarle slavili.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Marinelli s 15 in Đapa s 14 točkami, v gostujoči pa Slovenec Blaž Mesiček s 15 točkami. Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu v ponedeljek, 18. novembra, gostovala pri zagrebški Ciboni.