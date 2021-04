'Sprehod' Crvene zvezde v Novem mestu

Košarkarji novomeške Krke so na zaostali tekmi 18. kroga na domačem parketu visoko izgubili s Crveno zvezdo (57 : 98). Do polčasa so Novomeščani dosegli le 21 točk, nato pa vsaj malce popravili bled vtis.

icon-expand Krkaši (na fotografiji z žogo Rod Camphor) so utrpeli nov boleč poraz pred koncem regionalnega tekmovanja. FOTO: Krka_Drago Perko_Kosarka.si Krka krog pred koncem rednega dela lige Aba ostaja na pozicijah, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za obstanek. V zaostali tekmi 18. kroga je doma izgubila s Crveno zvezdo, ki je tako na pragu osvojitve prvega mesta pred končnico. Novomeščani se lahko izognejo predzadnjemu mestu in dodatnih tekem z drugouvrščeno ekipo lige Aba 2, če v zadnjem krogu v ponedeljek, 26. aprila, premagajo FMP v gosteh oziroma v primeru poraza, če Split, s katerim imajo enak izkupiček (8-17), izgubi na gostovanju pri Partizanu. Z Dalmatinci ima Krka boljše medsebojno razmerje, saj je dobila obe tekmi. Dolenjci niti za trenutek niso bili enakovreden tekmec. Z 41 točkami razlike so izenačili najvišji poraz v tej sezoni lige Aba. Prav Crvena zvezda je s tolikšno razliko (104:66) v prvem krogu premagala Cibono. Hkrati je Krka dosegla najmanj točk v tej sezoni na svojih tekmah, je pa v zaključku srečanja preprečila, da bi Beograjčani četrtič v sezoni presegli mejo 100 doseženih točk. icon-link Statistika tekme Krka - Crvena zvezda. FOTO: Sofascore.com icon-expand Izid zaostale tekme lige Aba: –18. krog:

Krka ‒ Crvena zvezda mts 57 : 98 (9 : 24, 22 : 55, 41 : 75)

* Dvorana Leon Štukelj, brez gledalcev, sodniki: Belošević, Jovčić (oba Srbija), Vovk (Hrvaška).

* Krka: Stipčević 10, Vrabac 10 (4:6), Barič 6, Kosi 6, Škifić 7, Škedelj 5, Lapornik 8, Vučetić 5.

* Crvena zvezda: Hall 7, Walden 9 (3:4), Loyd 8, Uskoković 11, Davidovac 6, Lazić 5 (2:2), Reath 13 (1:1), Radanov 1 (1:2), Dobrić 10 (3:4), Simonović 15 (2:2), Kuzmić 8 (4:5), Nnoko 5 (1:1).

* Prosti meti: Krka 4:6, Crvena zvezda 17:21.

* Met za tri točke: Krka 9:31 (Lapornik 2, Barič 2, Stipčević 2, Škifić, Škedelj, Vučetić), Crvena zvezda 13:22 (Simonović 3, Uskoković 3, Loyd 2, Reath 2, Dobrić, Lazić, Hall).

* Osebne napake: Krka 25, Crvena zvezda 15.

* Pet osebnih: Barič (36.), Kosi (40.). –23. krog:

