Košarkarji novomeške Krke so na drugi tekmi v novi sezoni lige Aba prišli do prve zmage. V tesni končnici so bili s 73:70 v gosteh boljši od Zadra, ki tako kot Cibona in Koper Primorska ostaja brez zmage. Novomeščani so Zadar premagali še devetič na zadnjih desetih medsebojnih tekmah. Najboljši pri gostih je bil Rok Stipčević z 20 točkami, petimi skoki in tremi asistencami.

