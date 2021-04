Partizan v drugem polčasu stopil na plin, Krka bo še trepetala

Košarkarji Krke so na gostovanju v Beogradu doživeli petnajsti poraz v ligi Aba in ostajajo med ekipami, ki se bodo do zadnjega borile za pobeg z dna razpredelnice oziroma kvalifikacij za obstanek v elitni regionalni druščini. Novomeščani imajo do konca rednega dela še štiri tekme, od tega naslednje tri doma: Budućnost, Split, Crvena zvezda ter v zadnjem krogu gostovanje pri FMP. Dalmatinci in slednji so ob Borcu, Ciboni in Zadru njihovi tekmeci v boju za obstanek.