Škandal v Baru: Olimpija izgubila, Boatrighta napadel navijač

Cedevita Olimpija je tekmo izgubila na zdaj že svojstven način. Podobno kot v evropskem pokalu, kjer v petih nastopih ni zabeležila zmage, a bila kar nekajkrat blizu, je tudi tokrat zapravila visoko prednost in bila v zaključku dvoboja brez igralca, ki bi prevzel odgovornost oziroma zadel koš. Ljubljančani so v startu tekme povedli 16:2. Ob odmoru so imeli prednost trinajstih točk, na začetku drugega polčasa 44:29, v 26. pa so še vedno vodili z dvomestno prednostjo (52:41). Tu se jim je igra povsem ustavila. Domačini so do konca tretjega dela izenačili rezultat, na začetku zadnjega dela so prvič na tekmi povedli (59:58) in nato prednosti niso več izpustili iz rok.

Zmagovalec je bil dokončno znan dve minuti pred koncem, ko je Mornar povedel z 72:62. To je pomenilo, da je Cedevita Olimpija v osemnajstih minutah drugega polčasa dosegla komaj dvajset točk. Tretjo četrtino je izgubila s 14:27, drugi polčas pa z 28:48. Tekma je trajala več kot dve uri, predvsem dolge so bile zadnje sekunde. Igralca Cedevite Olimpije Ryana Jamarja Boatrightaje namreč tri sekunde pred iztekom časa napadel domači navijač. Sodniki so najprej izpraznili tribuno z navijači, po petnajstminutnem premoru pa se je tekma končala s prostima metoma zavoljo tehničnih napak in izključitev.

Izid 5. kroga lige Aba:

Mornar ‒ Cedevita Olimpija 77:70

* Dvorana Topolica, gledalcev 1800, sodniki: Nedović (Slovenija), Šundić (Črna gora), Mrdak (Srbija).

* Mornar: Pullen 17 (7:9), Needham 13 (3:4), Šehović 2, Raley-Ross 11 (4:7), Waller 10, Markota 9 (1:2), Bjelica 5 (0:1), Luković 10 (2:2).

* Cedevita Olimpija: Boatright 13 (5:5), Hopkins 9 (2:2), Murić 11 (2:3), Miller-McIntyre 14 (1:2), Blažič 2, Stipanović 7 (1:4), Simonović 10 (3:4), Zirbes 4 (0:1).

* Prosti meti: Mornar 17:25, Cedevita Olimpija 14:21.

* Met za tri točke: Mornar 10:27 (Pullen 2, Needham 2, Waller 2, Markota 2, Bjelica, Raley-Ross), Cedevita Olimpija 4:14 (Hopkins, Murić, Simonović, Miller-McIntyre).

* Osebne napake: Mornar 24, Cedevita Olimpija 26.

* Pet osebnih: /.