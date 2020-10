Krka v napeti končnici ostala brez zmage proti Igokei

Novomeščani so po treh tekmah v ligi Aba pri zmagi in dveh porazih. V sredo so v tesni tekmi, igrali so že drugo tekmo v treh dneh (v ponedeljek so zmagali v Zadru), proti Igokei doživeli drugega, potem ko je dobre pol minute pred koncem odločilni prosti met zadel Edin Atićza drugo zmago gostov v tej sezoni. Prvi polčas je bil bolj ali manj izenačen, čeprav so si gosti v prvi četrtini priigrali prednost z 21:14, domači pa so tekmo začeli s 6:0. Toda pred glavnim odmorom sta tekmeca ločili le dve točki.

Tudi v tretjem delu igre so bili ves čas v ospredju gosti, ki pa se niso mogli odlepiti na varno razdaljo. Nadaljeval se je izenačen boj, Novomeščani pa so sredi zadnje četrtine prešli v vodstvo. Minuto in 17 sekund pred koncem je Marko Jošilozadel trojko za novo vodstvo gostov z 69:66. Rok Stipčevićje točno minuto pred koncem s trojko izid poravnal na 69:69, Edin Atićpa je nato 37 sekund pred zadnjo sireno zadel enega izmed dveh prostih metov za vodstvo Igokee s 70:69.

Kot zadnji je imel priložnost za zmago prav Stipčević, a je šest sekund pred koncem zgrešil met za dve točki. Pri domačih, ki so skok izgubili z 22:31, je bil s 14 točkami najboljši Jure Škifić, pri gostih pa Nikola Jovanović (19).

Izid lige ABA, prestavljena tekma 2. kroga:

Krka ‒ Igokea 69:70 (18:21, 41:43, 54:58)

Dvorana Leona Štuklja, sodniki: Radojković, Peić, Kruljac (vsi Hrvaška).

* Krka: Camphor 2, Stipčević 11 (6:6), Vrabac 6 (2:2), Barič 10 (2:2), Kosi 8 (2:2), Škifić 14, Lapornik 9, Rebec 9.

* Igokea: Clemmons 4 (0:2), Atić 5 (2:4), Jovanović 19 (7:8), Jošilo 8, Ilić 9 (5:9), Pot 12 (3:6), Waller 8, Carmichael 2 (2:6), Fundić 3 (1:2).

* Prosti meti: Krka 12:12, Igokea 20:37.

* Met za tri točke: Krka 11:33 (Lapornik 3, Rebec 3, Škifić 2, Barič 2, Stipčević), Igokea 6:18 (Waller 2, Jošilo 2, Pot, Atić).

* Osebne napake: Krka 29, Igokea 22.

* Pet osebnih: Vrabac (38.).