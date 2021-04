Ljubljančani so imeli vse v svojih rokah, a na koncu ostali 'prekratki' za točko

Košarkarji Cedevite Olimpije so v dramatični končnici izgubili prvo od dveh zaostalih tekem s Crveno zvezdo v tem tednu. V Beogradu so klonili z 81 : 82, popravni izpit pa bodo imeli konec tega tedna v Stožicah.

Ljubljančani z izkupičkom 17 – 6 tri tekme pred koncem rednega dela lige Aba ostajajo v igri za končnico, Beograjčani pa so se z razmerjem zmag in porazov 20 – 3 vključili v igro za prvo štartno pozicijo pred polfinalom. Cedevita Olimpija bo naslednji torek igrala še zaostalo tekmo s Cibono v Zagrebu, v zadnjem krogu pa jo doma čaka Mega.

Varovanci trenerja Jurice Golemca bodo še nekaj časa žalovali za izgubljeno priložnostjo. Zmago so imeli v svojih rokah, vendar so domačim v zadnji polovici minute dovolili, da so se vrnili v igro in prišli do dveh točk. Cedevita Olimpija je 26 sekund pred zaključkom po dveh prostih metih Kendricka Perryja povedla z 81 : 78. Sledila sta minuta odmora in hiter poskus domačih, ki se je končal z dvema prostima metoma. Prvega je Branko Lazić zadel, drugega zgrešil, a Crvena zvezda je prišla do novega napada in še dveh prostih metov.