Liga bo zadovoljna: Prvenec Dončića občutno dvignil gledanost

Po podatkih Nielsena si je tekmo v povprečju ogledalo 2,01 milijona gledalcev in je bila najbolj gledano tekmovanje dneva med zaželenimi demografskimi skupinami moških od 18 do 34, od 18 do 49 in od 25 do 54 let.

In to kljub temu, da je Dončić igral le 24 minut in dosegel 14 točk na tekmi, ko je Los Angeles vodil z 12 točkami že po prvi četrtini in 25 ob polčasu. Lakersi so vodili tudi s 34 točkami prednosti, Dončić pa je zadnjo četrtino presedel na klopi.