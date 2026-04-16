Košarka

Liga je ugodila prošnji Dončića: Slovenec bo lahko kandidiral za MVP

Houston, 16. 04. 2026 18.05 pred eno minuto 1 min branja

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić

Jezerniki se pripravljajo na prvo tekmo uvodnega kroga končnice lige NBA. Konec aprila jim bo nasproti stala ekipa Houston Rockets, ki je redni del sezone končala na petem mestu. Še vedno je neznana usoda Luke Dončića, ki ga še vedno pesti poškodba. V vmesnem času je Slovenec vendarle dobil spodbudne novice, liga NBA je ugodila njegovi prošnji, da kljub premalo odigranim tekmam lahko kandidira za nagrado MVP.

MVP pokal
FOTO: Profimedia

Luka Dončić je v letošnji sezoni severnoameriškega košarkarskega prvenstva odigral 64 tekem. Pravila lige NBA velevajo, da mora košarkar zaigrati na vsaj 65 srečanjih, da bi lahko po koncu rednega dela kandidiral za vse posamezne nagrade, ki jih podeljuje krovna organizacija. Slovenec je decembra dve tekmi izpustil zaradi rojstva svoje druge hčerke, zaradi katerega je po dolgem času obiskal domovino.

Na podlagi tega je na ligo naslovil prošnjo, da mu kljub nezadostnemu številu odigranih dvobojev dopusti kandidaturo za nagrado najkoristnejšega igralca. Vodilni možje lige na čelu z Adamom Silverjem so Dončićevi prošnji ugodili, Slovenec je tako vstopil v boj za najbolj prestižno individualno nagrado, ki jo košarkar lahko prejme. Kljub naknadni kandidaturi se Dončiću ne obeta osvojitev laskavega naziva. Na vrhu še vedno kraljuje MVP prejšnje sezone Shai Gilgeous-Alexander, pred Ljubljančanom pa zagotovo kotirata tudi Nikola Jokić in Victor Wembanyama.

Luka Dončić in Austin Reaves
FOTO: AP

Pri Jezernikih so v tem tednu postali še bolj skeptični glede prisotnosti Dončića in soigralca Austina Reavesa v uvodnem krogu končnice. Po poročanju ameriškega novinarja Dava McMenamina naj bi pri moštvu iz mesta angelov slutili celo, da obeh košarkarjev ne bo nazaj do konca serije.

