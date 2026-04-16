Liga je ugodila prošnji Dončića: Slovenec bo lahko kandidiral za MVP

MVP pokal FOTO: Profimedia

Luka Dončić je v letošnji sezoni severnoameriškega košarkarskega prvenstva odigral 64 tekem. Pravila lige NBA velevajo, da mora košarkar zaigrati na vsaj 65 srečanjih, da bi lahko po koncu rednega dela kandidiral za vse posamezne nagrade, ki jih podeljuje krovna organizacija. Slovenec je decembra dve tekmi izpustil zaradi rojstva svoje druge hčerke, zaradi katerega je po dolgem času obiskal domovino.

Na podlagi tega je na ligo naslovil prošnjo, da mu kljub nezadostnemu številu odigranih dvobojev dopusti kandidaturo za nagrado najkoristnejšega igralca. Vodilni možje lige na čelu z Adamom Silverjem so Dončićevi prošnji ugodili, Slovenec je tako vstopil v boj za najbolj prestižno individualno nagrado, ki jo košarkar lahko prejme. Kljub naknadni kandidaturi se Dončiću ne obeta osvojitev laskavega naziva. Na vrhu še vedno kraljuje MVP prejšnje sezone Shai Gilgeous-Alexander, pred Ljubljančanom pa zagotovo kotirata tudi Nikola Jokić in Victor Wembanyama.

Luka Dončić in Austin Reaves FOTO: AP