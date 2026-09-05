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Košarka

Tekmovanje, ki so ga zaznamovali Jokić, Dragić, Teodosić, Laković, Rađa, ...

Ljubljana, 05. 09. 2026 08.18 pred 8 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Miamijev Goran Dragić in Nikola Jokić iz Denverja merita moči v Orlandu.

Košarkarska liga ABA je četrt stoletja obstoja obeležila v Ljubljani, kjer je bila regionalna liga leta 2001 tudi ustanovljena. V dvorani Tivoli so se na slavnostnem dogodku zbrali številni nekdanji košarkarski delavci in igralci, ki so za svoje delo in dosežke prejeli priznanja in plakete. Med njima sta tudi dva Slovenca, Goran Dragić in Jaka Lakovič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zgodbi 25-letne zgodovine lige ABA posebno poglavje pripada tistim, ki so s svojimi predstavami na igrišču in športnimi dosežki pustili neizbrisen pečat ter pomagali oblikovati četrt stoletja regionalne košarke. V 25 letih je v ligi ABA nastopilo kar 2352 košarkarjev, le eden izmed njih pa se je pozneje povzpel med največje zvezdnike svetovne košarke in postal najboljši igralec svoje generacije. To je Nikola Jokić.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
FOTO: AP

Srbski center je po dveh sezonah v dresu Mege, v katerih je osvojil nagradi za najkoristnejšega igralca (MVP) in najboljšega mladega igralca lige ABA, leta 2015 odšel v NBA. Tam še danes premika meje mogočega in piše zgodovino košarke. Za vse svoje dosežke je prejel najprestižnejše priznanje večera, nagrado ABA League Icon.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Rad bi se zahvalil vsem za to priznanje. Zelo mi veliko pomeni, saj sem ob tej ligi odraščal, v njej igral in jo spremljal že kot otrok. V ligi ABA je skozi leta nastopalo ogromno kakovostnih košarkarjev, nekateri igrajo še danes, zato mi to priznanje res veliko pomeni. Verjamem, da bodo takšne nagrade zame imele še večjo vrednost po koncu kariere, ko se bom ozrl nazaj na vse, kar sem dosegel. Vsekakor pa mi je v veliko čast. Najlepša hvala," je v video sporočilu dejal Jokić.

Priznanji za življenjsko delo Gordiću in Laziću

Nagradi za življenjsko delo sta prejela Nemanja Gordić in Branko Lazić. Gordić je priznanje prejel kot najboljši strelec v zgodovini lige ABA s 3404 točkami. 

Goran Dragić
Goran Dragić
FOTO: Damjan Žibert

Hkrati je tudi rekorder po številu asistenc (1224) in skupnem indeksu uspešnosti (3272). Lazić je bil nagrajen kot najtrofejnejši igralec v zgodovini tekmovanja s sedmimi naslovi prvaka. Poleg tega je rekorder po številu nastopov, saj je v ligi ABA odigral 426 tekem.

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Med trenerji izstopata Radonjić in Vujošević

Priznanji za najuspešnejša trenerja sta prejela Dejan Radonjić in posmrtno Duško Vujošević, v njegovem imenu pa je nagrado prevzel sin Luka. Oba trenerja sta naslov prvaka lige ABA osvojila kar petkrat.

Partizan najuspešnejši klub v zgodovini tekmovanja

V zgodovini lige ABA je naslov prvaka osvojilo deset različnih klubov, največ uspeha pa je imel Partizan Mozzart Bet, ki je zbral osem naslovov. Priznanje za najuspešnejši klub v prvih 25 letih tekmovanja je prevzel Mlađan Šilobad, ki je kot klubski funkcionar sodeloval pri vseh osmih Partizanovih šampionskih sezonah.

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Posmrtno priznanje za Milojevića

Edini košarkar, ki je trikrat osvojil naziv MVP lige ABA, je Dejan Milojević. Najkoristnejši igralec tekmovanja je bil v letih 2004, 2005 in 2006. 

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Še danes je tudi rekorder po najvišjem indeksu uspešnosti na eni tekmi, saj je dosegel indeks 59. V znak priznanja za njegove dosežke je posmrtno prejel nagrado MR. MVP, ki jo je prevzel njegov sin Nikola.

Božić in Kecman med dobitniki posebnih priznanj

Nagrada MR. TRIPLE-DOUBLE je pripadla Luki Božiću, edinemu igralcu v zgodovini lige ABA, ki mu je uspelo doseči dva trojna dvojčka. Posebno priznanje za najbolj nepozaben trenutek je prejel Dušan Kecman. Njegov koš velja za enega najbolj spektakularnih v zgodovini regionalne košarke.

Dejan Radonjić
Dejan Radonjić
FOTO: ABA liga

V finalu zaključnega turnirja lige ABA leta 2010 v Zagrebu med Cibono in Partizanom je Kecman le 0,6 sekunde pred koncem zadel neverjeten met skoraj s celotne dolžine igrišča in svoji ekipi prinesel nepozabno zmago.

Znanih 25 'velikih'

Najboljših 25 košarkarjev preteklih 25 let so izbrali nagrajeni trenerji in igralci, novinarji ter navijači. Poleg Gorana Dragića in Jake Lakoviča so to Ante Tomić, Bo McCalebb, Bogdan Bogdanović, Bojan Bogdanović, Charles Jenkins, Dario Šarić, Dejan Milojević, Dino Rađa, Dušan Kecman, Facundo Campazzo, Igor Rakočević, Jan Vesely, Krunoslav Simon, Luka Božić, Marko Popović, Miloš Teodosić, Nikola Jokić, Nikola Kalinić, Nikola Peković, Nikola Vučević, Nemanja Bjelica, Nemanja Gordić in Vasilije Micić.

Zmago Sagadin (desno) in Aleš Pipan (levo)
Zmago Sagadin (desno) in Aleš Pipan (levo)
FOTO: Damjan Žibert

Slovenci s priznanjem

Od Slovencev so priznanja dobili še Radovan Lorbek, Roman Lisac in Zmago Sagadin, ki so bili ustanovitelji lige Aba, ter Jože Mermal, tedanji predsednik Uniona Olimpije, ki je bila prvi prvak lige Aba.

Razlagalnik

Trojni dvojček je statistični dosežek košarkarja na eni tekmi, pri katerem igralec doseže dvomestno število v treh od petih glavnih statističnih kategorij: točkah, skokih, asistencah, ukradenih žogah ali blokadah. Najpogosteje se ta izraz nanaša na kombinacijo točk, skokov in asistenc. Gre za dokaz vsestranskosti igralca, saj mora biti uspešen v več različnih prvinah igre, kar zahteva visoko raven košarkarskega znanja in osredotočenosti skozi celotno srečanje.

Liga ABA (Jadranska liga) je regionalno košarkarsko tekmovanje, ki združuje klube z območja nekdanje Jugoslavije. Ustanovljena je bila leta 2001 z namenom dviga kakovosti košarke v regiji, saj so se klubi soočali z majhnimi domačimi trgi in omejenimi sredstvi. Liga je postala pomembna odskočna deska za mlade talente, ki se želijo prebiti v najmočnejše evropske klube ali v ligo NBA, hkrati pa ohranja rivalstva in košarkarsko tradicijo, ki je na tem območju izjemno globoko zakoreninjena.

Zmago Sagadin je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih košarkarskih trenerjev v zgodovini. Najbolj je znan po svojem dolgotrajnem delu pri ljubljanski Olimpiji, kjer je v 90. letih prejšnjega stoletja ustvaril sistem, ki je klub popeljal v sam vrh evropske košarke, vključno z uvrstitvijo na zaključni turnir četverice (Final Four) Evrolige leta 1997. Bil je znan po izjemno strogi disciplini, vizionarskem pristopu k razvoju mladih igralcev in taktični podkovanosti, zaradi česar je ključno vplival na razvoj številnih generacij slovenskih košarkarjev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka aba 25 let

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