Tekmovanje, ki so ga zaznamovali Jokić, Dragić, Teodosić, Laković, Rađa, ...

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V zgodbi 25-letne zgodovine lige ABA posebno poglavje pripada tistim, ki so s svojimi predstavami na igrišču in športnimi dosežki pustili neizbrisen pečat ter pomagali oblikovati četrt stoletja regionalne košarke. V 25 letih je v ligi ABA nastopilo kar 2352 košarkarjev, le eden izmed njih pa se je pozneje povzpel med največje zvezdnike svetovne košarke in postal najboljši igralec svoje generacije. To je Nikola Jokić.

Nikola Jokić FOTO: AP

Srbski center je po dveh sezonah v dresu Mege, v katerih je osvojil nagradi za najkoristnejšega igralca (MVP) in najboljšega mladega igralca lige ABA, leta 2015 odšel v NBA. Tam še danes premika meje mogočega in piše zgodovino košarke. Za vse svoje dosežke je prejel najprestižnejše priznanje večera, nagrado ABA League Icon.

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"Rad bi se zahvalil vsem za to priznanje. Zelo mi veliko pomeni, saj sem ob tej ligi odraščal, v njej igral in jo spremljal že kot otrok. V ligi ABA je skozi leta nastopalo ogromno kakovostnih košarkarjev, nekateri igrajo še danes, zato mi to priznanje res veliko pomeni. Verjamem, da bodo takšne nagrade zame imele še večjo vrednost po koncu kariere, ko se bom ozrl nazaj na vse, kar sem dosegel. Vsekakor pa mi je v veliko čast. Najlepša hvala," je v video sporočilu dejal Jokić.

Priznanji za življenjsko delo Gordiću in Laziću

Nagradi za življenjsko delo sta prejela Nemanja Gordić in Branko Lazić. Gordić je priznanje prejel kot najboljši strelec v zgodovini lige ABA s 3404 točkami.

Goran Dragić FOTO: Damjan Žibert

Hkrati je tudi rekorder po številu asistenc (1224) in skupnem indeksu uspešnosti (3272). Lazić je bil nagrajen kot najtrofejnejši igralec v zgodovini tekmovanja s sedmimi naslovi prvaka. Poleg tega je rekorder po številu nastopov, saj je v ligi ABA odigral 426 tekem.

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Med trenerji izstopata Radonjić in Vujošević

Priznanji za najuspešnejša trenerja sta prejela Dejan Radonjić in posmrtno Duško Vujošević, v njegovem imenu pa je nagrado prevzel sin Luka. Oba trenerja sta naslov prvaka lige ABA osvojila kar petkrat.

Partizan najuspešnejši klub v zgodovini tekmovanja

V zgodovini lige ABA je naslov prvaka osvojilo deset različnih klubov, največ uspeha pa je imel Partizan Mozzart Bet, ki je zbral osem naslovov. Priznanje za najuspešnejši klub v prvih 25 letih tekmovanja je prevzel Mlađan Šilobad, ki je kot klubski funkcionar sodeloval pri vseh osmih Partizanovih šampionskih sezonah.

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Posmrtno priznanje za Milojevića

Edini košarkar, ki je trikrat osvojil naziv MVP lige ABA, je Dejan Milojević. Najkoristnejši igralec tekmovanja je bil v letih 2004, 2005 in 2006.

Še danes je tudi rekorder po najvišjem indeksu uspešnosti na eni tekmi, saj je dosegel indeks 59. V znak priznanja za njegove dosežke je posmrtno prejel nagrado MR. MVP, ki jo je prevzel njegov sin Nikola.

Božić in Kecman med dobitniki posebnih priznanj

Nagrada MR. TRIPLE-DOUBLE je pripadla Luki Božiću, edinemu igralcu v zgodovini lige ABA, ki mu je uspelo doseči dva trojna dvojčka. Posebno priznanje za najbolj nepozaben trenutek je prejel Dušan Kecman. Njegov koš velja za enega najbolj spektakularnih v zgodovini regionalne košarke.

Dejan Radonjić FOTO: ABA liga

V finalu zaključnega turnirja lige ABA leta 2010 v Zagrebu med Cibono in Partizanom je Kecman le 0,6 sekunde pred koncem zadel neverjeten met skoraj s celotne dolžine igrišča in svoji ekipi prinesel nepozabno zmago. Znanih 25 'velikih'



Najboljših 25 košarkarjev preteklih 25 let so izbrali nagrajeni trenerji in igralci, novinarji ter navijači. Poleg Gorana Dragića in Jake Lakoviča so to Ante Tomić, Bo McCalebb, Bogdan Bogdanović, Bojan Bogdanović, Charles Jenkins, Dario Šarić, Dejan Milojević, Dino Rađa, Dušan Kecman, Facundo Campazzo, Igor Rakočević, Jan Vesely, Krunoslav Simon, Luka Božić, Marko Popović, Miloš Teodosić, Nikola Jokić, Nikola Kalinić, Nikola Peković, Nikola Vučević, Nemanja Bjelica, Nemanja Gordić in Vasilije Micić.

Zmago Sagadin (desno) in Aleš Pipan (levo) FOTO: Damjan Žibert

Slovenci s priznanjem



Od Slovencev so priznanja dobili še Radovan Lorbek, Roman Lisac in Zmago Sagadin, ki so bili ustanovitelji lige Aba, ter Jože Mermal, tedanji predsednik Uniona Olimpije, ki je bila prvi prvak lige Aba.