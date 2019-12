Lakersi slavili še v Atlanti, Bojevniki ob domačem porazu le do 79 točk

Košarkarji ekipe Denver Nuggets so v domači dvorani v severnoameriški ligi NBA gostili New York Knickse in zmagali s 111 : 105, a brez Vlatka Čančarja, ki ga tudi tokrat ni bilo niti na klopi Zlatih zrn. Po nekaj kritikah na račun ne tako blestečih predstav v zadnjem času se je vnovič izkazal srbski hrust Nikola Jokić, ki je enajst od svojih 25 točk dosegel v zadnji četrtini, vključno s pomembno trojko, ki je popeljala domačo ekipo v vodstvo. Will Bartonje k zmagi, že dvanajsti zaporedni nad Kratkohlačniki, dodal 16 točk, Gary Harris15 in Jamal Murray14 točk. Prvi strelec gostov je bil Marcus Morrisz 22 točkami.

LeBron Jamespa je v Atlanti dosegel 32 točk in popeljal Los Angeles Lakerse do sedme zaporedne zmage; tokrat so bili s 101 : 94 boljši od Hawksov. James, ki je iz igre metal 12/21, je dodal še 13 skokov, sedem podaj in tri blokade, s čimer je pomagal Jezernikom podaljšati zmagoviti niz na gostovanjih že na 14 tekem. Anthony Davisje dodal 27 točk in 13 skokov in dosegel dvanajsti dvojni dvojček. Drugi najboljši novinec minule sezone Trae Youngje bil s 30 točkami prvi strelec Atlante, ki je izgubila še četrto zaporedno tekmo.

'Showtime' Jezernikov v režiji Jamesa, ki je med nogama podal do Dwighta Howarda: