Atlanta opravila s Clippersi, Wallu 'dvoboj bivših' v Houstonu

Na samo treh večernih tekmah v ligi NBA so slavila domača moštva. Poleg zmage ekipe Utah Jazz, ki je bila na domačem parketu boljša od New York Knicksov (108:94), so se zmag razveselili še Atlanta Hawksi in Houston Rocketsi. Sokoli so premagali oslabljene Los Angeles Clipperse (108:99), medtem ko so Rakete slavile proti Washington Wizardsom (107:88).

icon-expand Dvoboj Luka Kennarda (v belem dresu) in Johna Collinsa v Atlanti. FOTO: AP Več sledi! icon-expand Izidi rednega dela sezone lige NBA: Atlanta Hawks ‒ Los Angeles Clippers 108:99

Houston Rockets ‒ Washington Wizards 107:88

Utah Jazz ‒ New York Knicks 108:94 icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke