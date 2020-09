Toronto slavil v zadnjem napadu, Clippersi brez težav prek Denverja

Anuoby: Ne mečem na koš, da bi zgrešil "Gremo počasi, tekmo po tekmo. To je bila zelo čustvena zmaga, a moči moramo usmeriti naprej," je po dvoboju dejal zvezdnik prvakov Lowry, ki je dosegel 31 točk. Za Anunobyja je bila odločilna trojka edini met v drugem polčasu. "Pričakoval sem, da bom zadel. Ne mečem na koš, da bi zgrešil. Res nisem bil preveč presenečen," je po tekmi dejal Anunoby, ki je s trojko obenem preprečil Keltom do klubskega rekorda sedmih zaporednih zmag v končnici.

Ko so bili prvaki že skoraj na poti v slačilnico sklonjenih glav, je odgovornost v svoje roke prevzel v Londonu rojeni Anunoby in pol sekunde pred koncem po podaji Kyla Lowryja odločil tekmo.

Toronto Raptorsi, branilci naslova v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so v polfinalu vzhodne konference proti Boston Celticsom prišli do prve zmage. Ko so bili le še pol sekunde oddaljeni od tretjega zaporednega poraza proti Keltom, je OG Anunoby zadel trojko za tesno zmago s 104:103. Los Angeles Clippersi so polfinale Zahoda začeli z zmago.

Na zahodu pa so Los Angeles Clippersi, ki so v prvem krogu izločili Dallas Maverickse Luke Dončića, na krilih Kawhija Leonardaz zmago začeli konferenčni polfinale proti Denver Nuggetsom, katerih član je tudi Vlatko Čančar. Clippersi so vnovič napovedali lov na naslov prvaka, tokrat so zanesljivo, s 120:97 in z 29 točkami prvega strelca končnice Leonarda, ki je bil na parketu le tri četrtine, premagali tekmece iz Kolorada.

Leonard je do sedaj na sedmih tekmah končnice povprečno dosegel 32,2 točke, 9 skokov, 4,2 podaje in 2,3 ukradene žoge pri 56-odstotnem metu, kar je za zdaj njegova najboljša predstava v končnici doslej. Med vsemi, ki še nastopajo v končnici, je prvi strelec; na vsaki od sedmih tekem je dosegel vsaj 29 točk. V ligi NBA že napovedujejo, da se naslednja v Orlandu obeta tekma tedna, na kateri se bosta tretjič v paru pomerili ekipi Miami Heat Gorana Dragića in najboljša ekipa rednega dela Milwaukee Bucks. Dragićeva Vročica je po porazu Bostona zdaj edina ekipa, ki v končnici še ni izgubila.

Izidi lige NBA, končnica, konferenčni polfinale:

- Vzhod:

Boston Celtics ‒ Toronto Raptors 103:104 /2:1/

- Zahod:

Los Angeles Clippers ‒ Denver Nuggets 120:97 /1:0/

// - izid v zmagah