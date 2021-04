Milwaukee spet boljši od Sixersov, Phoenix klonil v Bostonu

Giannis Antetokounmpo s 27 in Khris Middletons 24 točkami sta bila gonilni sili zmage Milwaukee Bucksov nad Philadelphia 76ersi. Sixersi, glavni favoriti za osvojitev prvega mesta v vzhodni konferenci, niso zmogli ustaviti niti Bobbyja Portisa, ki je z najboljšim dosežkom sezone (23) pomagal prekiniti niz petih zaporednih porazov na domačem parketu. Milwaukee je vodil od začetka do konca tekme, največ celo za 21 točk za že četrto zmago nad Filadelfijčani, ki so Jelenom skupaj z ostalimi rivali z vzhoda ob koncu rednega dela sezone v zadnjih letih venomer gledali v hrbet. V tej sezoni sta se ekipi sicer pomerili le enkrat, in sicer 17. marca, ko je bilo v Filadelfiji po podaljšku 105:109.

"Žoga je krožila, zadevali smo mete. Od začetka so bili vsi osredotočeni," je ekipo pohvalil Antetokounmpo. "Mislim, da je igranje s takšnimi tekmami, dvakrat zapored, izjemno, ker te pripravi na končnico," je dodal grški as.

Za goste je 24 točk dosegel Joel Embidd, Shake Milton jih je s klopi prispeval 20. Trener Doc Riversje varovancev navrgel, da so bili "premehki" in da se niso preveč upirali tekmecem. Bucksi so odigrali prvo tekmo po ponedeljku in so z izkupičkom 36-22 utrdili tretje mesto na lestvici vzhodne konference, medtem ko so Sixersi igrali že petič v zadnjih osmih dneh in svoj učinek poslabšali na 39-20. Enak izkupiček imajo njihovi prvi zasledovalci Brooklyn Netsi. V soboto sicer sledi nov obračun Milwaukeeja in Philadelphie. Pri slednjih sta se vrnila dva člana začetne postave, in sicer Tobias Harris (težave z desnim kolenom, počival je tri tekme) ter Seth Curry, ki se je vrnil po sredinih težavah s kolkom.

Vrhunci tekme Milwaukee Bucks ‒ Philadelphia 76ers: