'Kralj' se je vrnil: Lakersi slavili, Netsi do zmage z 'velikimi tremi'

LeBron James se je po zvinu gležnja vrnil v postavo branilcev naslova Los Angeles Lakersov, ki se trudijo izogniti dodatnim kvalifikacijam pred začetkom letošnje končnice. James je izpustil zadnjih šest tekem, v Indianapolisu pa je priložnost prvič po sedmih tekmah premora zaradi koronavirusnih protokolov dobil tudi Dennis Schröder . James je 24 točkam dodal še osem podaj in sedem skokov, prva strelca obračuna pa sta bila z 28 točkami Anthony Davis in Caris LeVert .

Jezerniki so vodili praktično vso tekmo, a proti koncu vsaj za hip nevarno popustili. Pacersi so se približali na 108:111, a jim na manj kot tri točke razlike ni uspelo "stopiti". Branilci naslova morajo dobiti tudi zadnjo tekmo proti New Orleans Pelicansom in upati, da bodo Portland Trail Blazersi, ki trenutno držijo šesto mesto, izgubili nedeljski obračun z Denver Nuggetsi. Šesto mesto je zadnje, ki letos prinaša neposredno uvrstitev v končnico, medtem ko sedmo, osmo, deveto in deseto zagotavljajo dodatne kvalifikacije.

Le pet točk Hardna, Randle do 'trojnega dvojčka' na drugi strani reke

Chicago Bullsi so bili na začetku zadnje četrtine še v igri za presenečenje v Brooklynu, kjer pa so domači Netsi, pri katerih so na parketu šele osmič skupaj zaigrali največji zvezdniki Kevin Durant, Kyrie Irvingin James Harden, nato odločno stopili na plin in razliko s štirih točk povišali tudi že na dvajset (105:85). H končnemu izidu je Irving prispeval 22 točk, Durant 12 točk in devet skokov, Harden pa v dobrih 25 minutah skromnih pet točk, pet skokov in sedem podaj.

New York Knicksi so po podaljšku na svojem parketu ugnali Charlotte Hornetse in vknjižili pomembno zmago v boju za končno četrto mesto, medtem ko imajo Sršeni zdaj identičen izkupiček kot osmi Pacersi (33-38). Kratkohlačniki so na četrtem mestu izenačeni s petimi Atlanta Hawksi (40-31), oboje lovi ekipa Miami Heat z Goranom Dragićem, ki se v tokratni košarkarski večer podaja s šestega mesta na lestvici. Julius Randleje za newyorško moštvo prispeval trojni dvojček (33 točk, 13 podaj in 10 skokov).

Devin Bookerje dosegel 27, Mikal Bridgespa 18 točk za visoko zmago Phoenix Sunsov na gostovanju pri San Antonio Spursih, kjer je drugouvrščena ekipa zahodne konference ohranila zmago zaostanka za vodilnim moštvom tega dela lige Utah Jazz. Varovanci legendarnega Gregga Popovichaso se na trenutke približali tudi precejšnji blamaži, saj so v zadnji četrtini nekajkrat zaostajali tudi že za 42 točk.