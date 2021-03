Irving blestel proti nekdanjim soigralcem za zmago Netsov

Ameriški košarkarski zvezdnik Kyrie Irving je izenačil svoj najboljši dosežek sezone in s 40 točkami izdatno pomagal ekipi Brookyln Nets do domače zmage nad svojimi nekdanjimi delodajalci Boston Celticsi (121:109). Zanesljivi so bili tudi ostali favoriti vzhoda: Milwaukee Bucksi so na svojem parketu ugnali New York Knickse (134:101), Philadelphia 76ersi pa so bili uspešni na gostovanju pri Chicago Bullsih (127:105). Na zahodu pa nova zmaga Phoenix Sunsov, ki so tokrat slavili v Portlandu (127:121), LA Clippersi pa so zanesljivo dobili dvoboj z Golden State Warriorsi (130:104).