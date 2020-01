Lillard s prvim trojnim dvojčkom v karieri navdušil tudi Dončića

Portland Trail Blazersi so s trojnim dvojčkom "vročega" Damiana Lillarda pred domačimi navijači ugnali Houston Rocketse (125:112), tudi tokratni košarkarski večer pa je bil v Združenih državah Amerike povsem v znamenju preminulega Kobeja Bryanta. Še posebej so se izkazali pri ekipi Brooklyn Nets.

Lillard (levo) v boju s P. J. Tuckerjem v Portlandu. FOTO: AP

Ena zadnjih košarkarskih tekem, ki jo je skupaj s hčerko Gianno Bryantobiskal Kobe Bryant, je bila ravno tekma Brooklyn Netsov. Na posnetkih, ki so v zadnjih dneh postali viralni, je Bryant hčerki, sicer navdušeni košarkarici, razlagal nekaj taktičnih podrobnosti, ta pa ga je z nasmeškom pozorno poslušala. Sedeža, na katerih sta v dvorani Barclays Center sedela ob igrišču, sta ob tokratnem gostovanju Detroit Pistonsov ostala prazna, nanju pa so organizatorji položili cvetje. Netsi so tekmo dobili s 125:115, Spencer Dinwiddie je dosegel 28 točk

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dvoboj večera je bil na sporedu v Portlandu, kjer so domači Trail Blazersi na krilih Damiana Lillardaugnali Houston Rocketse (125:112). Ameriški branilec se je prvič v karieri razveselil trojnega dvojčka in Raketam nasul 36 točk ob enajstih podajah ter desetih skokih. Poleg Lillarda sta se v domači ekipi izkazala še C. J. McCollumz 22 in Trevor Arizaz 21 točkami, v teksaški ekipi pa je bil najbolj učinkovit Russell Westbrook z 39 točkami, medtem ko je James Harden, vodilni strelec lige s povprečjem 36,1 točke na tekmo, dosegel zanj skromnih 18 točk. Prvi zvezdnik obračuna Lillard je bil na Twitterju deležen tudi pohval Dallasovega slovenskega asa Luka Dončića. TEKMA "'Dame' je drugačna zver in gotovo eden najboljših strelcev v igri!"je bil navdušen kmalu 21-letni Ljubljančan. Prvi trojni dvojček v karieri Damiana Lillarda ob zmagi njegovih Trail Blazersov nad Houston Rocketsi:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Najbolj vroča in negotova tekma je bila v Indianapolisu, kjer so domači Pacersi šele v podaljšku strli odpor Chicago Bullsov in slavili zmago s 115:106. Gostiteljem je podaljšek deset sekund pred koncem rednega dela po natančnem metu za tri točke prinesel Victor Oladipo, ki se je sanjsko vrnil po hudi poškodbi, v podaljšku pa so bili Pacersi nato za razred boljši od tekmecev iz vetrovnega mesta. Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit T. J. Warren s 25 točkami, v gostujoči pa Chandler Hutchisonz 21 točkami.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke