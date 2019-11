Dvojna dvojčka Hardna in Giannisa za zmagi Raket in Jelenov

James Harden in Giannis Antetokounmpo sta z dvojnima dvojčkoma izdatno pripomogla k zmagama svojih ekip Houston Rockets in Milwaukee Bucks. Najboljša ekipa rednega dela minule sezone lige NBA je slavila v Minneapolisu (134:106), Rakete pa so povprečen začetek aktualne sezone vsaj malce izboljšale z zmago v Memphisu (107:100). Prebudili so se tudi finalisti minule sezone Golden State Warriorsi, ki so premagali Portland Trail Blazerse (127:118).