Dva scenarija za začetek lige NBA, odločil bo sindikat košarkarjev

To pa bi članom košarkarskih reprezentanc še dalo dovolj časa, da bi lahko v Tokiu za svoje države zaigrali na olimpijskih igrah. Kar je seveda sila dobra informacija tudi za ljubitelje košarke v naši državi. V ligi NBA igrajo trije slovenski košarkarji, Dallasov Luka Dončić , Miamijev Goran Dragić in Denverjev Vlatko Čančar . Zadnji rok za odločitev je 30. oktobra, košarkarji, ki so igrali v končnici, ali celo v finalu (konec je bilo sredi oktobra), bodo imeli malo časa pred začetkom nove sezone.

Za zdaj se nacionalno združenje košarkarskih igralcev, sindikat, ki zastopa igralce, ni strinjalo z nobenim predlogom sveta guvernerjev lige, je dejal eden od poznavalcev pogovorov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Komisar lige NBA Adam Silver je sicer konec septembra dejal, da se bo verjetno začetek sezone pomaknil v naslednje koledarsko leto, vendar ni izključil božiča kot ciljnega datuma uvodnih tekem. Po navedbah več dobro obveščenih pa je v "igri" še en datum, ki se najpogosteje omenja za začetek nove sezone, okrog vikenda ob dnevu Martina Lutherja Kinga, to je v mesecu januarju.

Končnica minule zaradi pandemije novega koronavirusa skrajšane sezone je bila v mehurčku v športnem kompleksu pri Orlandu na Floridi. Naslov prvaka, že 17., je osvojilo moštvo LeBrona JamesaLos Angeles Lakers, ki je v finalu s 4:2 premagalo Miami Heat Gorana Dragića. Tudi za novo sezono razmišljajo o varovanih mehurčkih. Po enem od scenarijev bi po ZDA ustvarili pet "mehurčkov", v vsakem od teh pa bi se merilo po šest moštev. Še pred tem morata liga in združenje doreči tudi finančne podrobnosti prihajajoče sezone, vključno z zgornjo mejo plač in kdaj lahko igralci sprejmejo in zavrnejo pogodbene možnosti, kdaj se lahko sklenejo pogodbe in sčasoma pridobijo ter podpišejo pogodbe s prostimi igralci.

Za zdaj se ve le to, da bo 18. novembra virtualno potekal letošnji nabor, torej izbor mladih igralcev, dan, ko se v ligi NBA podpisujejo pogodbe in sklepajo dogovori z mladimi, obetavnimi in še neuveljavljenimi igralci.