Čančar do sedmih točk ob zmagi Denverja, Phoenix ostaja vroč

Denver Nuggetsi so prvi "polčas" sezone sklenili zmagovito in pred tednom premora, po katerem bodo odigrali zadnjo v nizu petih gostujočih tekem z Memphis Grizzliesi, slavili v Indianapolisu. Michael Porter Jr.je dosegel 24 točk in dodal še 11 skokov v četrtek zvečer in uspel zasenčiti celo prvega zvezdnika ekipe Nikolo Jokića. Zdaj se je na zadnjih šestih tekmah že petkrat veselil dvojnega dvojčka. Nuggetsi, za katere je Vlatko Čančar igral 15 minut in dosegel sedem točk, so prvič po sezoni 2011/12 nanizali štiri gostujoče zmage.

"Vsak izvrsten igralec gre skozi takšno obdobje. A vedel sem, da se bom iz tega izvlekel in komaj sem čakal na tisto eno veliko tekmo. Ko ti to uspe, potem steče,"se je slabih predstav, ki jih je nizal do nedavnega "izbruha", spomnil Porter Jr. Jokić seveda ni odigral slabe tekme, 20 točkam je dodal 12 skokov in osem podaj, Jamal Murraypa se je izkazal s 23 točkami. Na zadnjih 12 tekmah je dosegel vsaj 22 točk.

Malone: Nikoli ne iščemo izgovorov

"Bili smo ekipa, ki zacveti, ko je najtežje. Res smo odporni, imamo tono odločnosti in nikoli ne iščemo izgovorov. Iščemo rešitve," je svoje varovance pohvalil trener Michael Malone, medtem ko bodo morali rešitve poiskati tudi Pacersi, ki so izgubili peto zaporedno tekmo na domačem parketu.