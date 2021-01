LaMelo Ball v zgodovino kot najmlajši s trojnim dvojčkom

Dva dni po tem, ko mu je le ena podaja zmanjkala do rekordnega trojnega dvojčka na obračunu z bratom Lonzom Ballomin njegovimi New Orleans Pelicansi, je 19-letni LaMelo Ballle uspel dovolj "napolniti" svojo statistiko za vpis v zgodovinske knjige. Na obračunu z Atlanta Hawksi je svojo ekipo ponesel do zmage in z 22 točkami, 12 skoki in 11 podajami vknjižil svojega prvega trojnega dvojčka v NBA. To mu je uspelo 177 dni prej kot prejšnjemu rekorderju Markellu Fultzu.

"19-letni novinec ne bi smel izgledati tako. To, kar vidite, je redko," je bil zadovoljen trener Hornetsov James Borrego. "Živim svoje življenje in vem, česa sem sposoben, zato se me takšne reči ne dotaknejo,"pa je dejal Ball. "Vem, kaj se mora zgoditi,"je še preroško dodal po izenačenem strelskem rekordu NBA-kariere. Postal je šele peti novinec s trojnim dvojčkom v zgodovini lige, v tej elitni druščini je seveda tudi slovenski zvezdnik Dallas Mavericksov Luka Dončić, in prvi član Hornetsov, ki mu je to uspelo s klopi.

Borrego: Zdi se, kot da to počne že vrsto let

"Je visok organizator igre, ki zna podajati, zna skakati in je pameten igralec. Zanj bodo reči postale še lažje v tej ligi, ko bo odigral vedno več in več tekem,"ga je pohvalil tudi Atlantin as Trae Young, ki je po vzpodbudnem začetku sezone zdaj s Sokoli izgubil že četrtič zapored.

"Teža trenutka ga ne vrže s tira. Zdi se, kot da to počne že vrsto let," je o Ballu še povedal trener Borrego. Družina Ball sicer v ligi NBA že več let skrbi za visoka pričakovanja, tudi po zaslugi jezičnega očeta LaVarja Balla, ki je v LaMelu le dobil potomca, ki zna njegove visokoleteče napovedi upravičiti tudi na parketu. LaMelo se je pred vstopom na nabor lige NBA kalil tudi v Litvi in Avstraliji.

Denver Nuggetsi (4-5), za katre je Vlatko Čančarigral dve minuti in ostal brez točke, ni imel težav z oslabljenimi Philadelphia 76ersi, ki so zaradi poškodb in okužb nastopili z vsega sedmimi igralci. Tyrese Maxeyje za 76erse dosegel 39 točk, pri Denverju pa je Nikola Jokićzbral 15 točk, 12 podaj in devet skokov, največ točk pa je imel Gary Harris(21).