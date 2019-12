Večer domačinov: Golden State prekinili črni niz proti Pelikanom

Petkov večer v ligi NBA je bil skoraj povsem v znamenju domačinov, saj je v gosteh slavila le ekipa Dallas Mavericks, ki ji do zmage nad Philadelphio 76ersi tudi tokrat ni pomagal Luka Dončić (117:98). Branilci naslova Toronto Raptorsi so bili pred lastnimi navijači boljši od Washington Wizardsov (122:118), eno redkih zmag v svojem novem domovanju v San Franciscu pa so slavili Golden State Warriorsi.