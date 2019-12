Giannis nazaj z dvojnim dvojčkom, Milwaukee v novo leto s 30. zmago

Z izkupičkom 30 zmag in le petih porazov so Milwaukee Bucksi po letu 2018 tudi leto 2019 sklenili na prvem mestu v ligi NBA. V trenutni sezoni so v primerjavi s prejšnjo zbrali kar pet zmag več, do okrogle 30. jim je na zadnji tekmi letošnjega leta v Chicagu pri Bullsih pomagal tudi prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki se je v ekipo vrnil po težavah s hrbtom. Najkoristnejši igralec rednega dela sezone 2018/19 je dosegel 23 točk in jim dodal še deset skokov in šest podaj na obračunu, v katerem so Jeleni domačim Bikom ušli v drugem polčasu. Prvi strelec lige s povprečjem 30,5 točke na tekmo je odigral vsega 27 minut in s klopi pospremil drugo polovico zadnje četrtine, ko je bilo že vse odločeno.

TEKMA

"Pred januarjem smo zmagali na tridesetih tekmah. To je 'kul', a vedno smo lahko še boljši," se z izjemnim osebnim in ekipnim dosežkom ne želi zadovoljiti grški reprezentant. "Moramo se še naprej izboljševati, ker je naš cilj, da bomo igrali še zelo pozno v tej sezoni,"še pravi košarkar, ki je moral s soigralci v vlogi najboljše ekipe rednega dela v letošnji končnici priznati premoč kasnejšim prvakom Toronto Raptorsom (4:2 v zmagah). Khris Middleton je sinoči za Jelene prispeval 25 točk, Eric Bledsoe pa 15 točk v vsega 16 minutah, potem ko je zaradi manjšega zloma noge izpustil zadnjih osem obračunov.

Morajo mu le slediti

"Z njim se pomikamo precej hitreje. Je kot športni avto. Tako hiter je, mi pa mu moramo slediti. Vedno ga je dobro imeti z nami,"je Bledsoeja pohvalil Antetokounmpo, medtem ko je pri domačih Bikih Zach LaVine zbral 19 točk ob poraznem metu (7/23). Lauri Markkanen in Coby White sta prispevala po 18 točk, dvojnega dvojčka pa je tako kot Antetokounmpo za Jelene pri Bikih vknjižil Wendell Carter Jr. z 10 točkami in 11 skoki.

Obračun je bil po začetnem vodstvu Milwaukeeja, ki je povedel z 8:0 in kasneje še s 33:20, nato povsem izenačen, ko se je rdečim odprlo z razdalje (8/14 v drugi četrtini) in domači navijači so lahko proslavljali celo prvo vodstvo tik pred polčasom (52:51). A Milwaukee je z Antetokounmpom hitro odgovoril in v tretji četrtini z nizom 17:4 odločil tekmo, vključno z zverinskim zabijanjem Antetokounmpa, ki je dobil ovacije čikaških ljubiteljev košarke.

Vrhunci tekme Chicago Bulls ‒ Milwaukee Bucks: