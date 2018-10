Jordan in Dončić ukrotila Bike: Luka potrdil zmago z 19 točkami

Dončić in DeAndre Jordan se odlično dopolnjujeta.

Tudi druga tekma pred domačimi gledalci se je razpletla zmagovito za Luko Dončića in Dallas Mavericks, v vrstah katerih je spet blestel novi član DeAndre Jordan, ki je kot prvi v zgodovini franšize po kar 24 letih začel sezono s tremi zaporednimi dvojnimi dvojčki. Tokrat je košarkar, rojen v bližnjem Houstonu, k zmagi nad Chicago Bulls prispeval 18 točk in 16 skokov.

Izkazal se je tudi slovenski as Dončić, 19-letnik je na drugi zaporedni tekmi pred domačimi gledalci prispeval 19 točk in 6 podaj, Dallas pa ima po zmagi izkupiček 2-1, torej več kot 50 odstotkov, kar se franšizi ni pripetilo od konca sezone 2015/16. Bullsom ni pomagalo niti 34 točk Zacha Lavina, ki podobno kot Dončić v Teksasu skrbi za upanje v Vetrovnem mestu: je prvi član Bikov, ki je sezono odprl s tremi zaporednimi tekmami, na katerih je dosegel vsaj 30 točk po Michaelu Jordanu (1986) in Bobu Lovu (1971).

Ena najlepših akcij večera: Dončić do Jordana ...