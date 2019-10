Dončić 'začaral' prvo zmago Dallasa, Dragićevih 19 ob slavju Vročice

Spoelstra: Vse je v redu Drugi izbor letošnjega nabora Ja Morant je v vrstah Grizlijev dosegel 14 točk in podelil še štiri podaje, za goste je bil najučinkovitejši Jaren Jackson Jr. s 17 točkami, Tyus Jones jih je pristavil 15. Poleg Dragićevih 19 točk velja izpostaviti še Bama Adebaya (dvojni dvojček s 14 točkami in 11 skoki), medtem ko je Vročica tekmo dobila tudi brez suspendiranega branilca Diona Waitersa , ki ga je klub dal na hladno zaradi "obnašanja, ki škoduje moštvu", zaradi poškodbe je manjkal tudi James Johnson . Še bolj je v oči bodla odsotnost Butlerja, ki je opravil zadnji trening z moštvom, nato pa vodilnim na čelu z Erikom Spoelstro povedal, da ne bo mogel igrati.

Razprodana miamijska dvorana je namesto zvezdnika Butlerja na koncu slavila novinca Kendricka Nunna in Chrisa Silvo , največ točk je sicer dosegel "staroselec" Justise Winslow (27), dodal je še sedem skokov in ravno toliko podaj, medtem ko je Nunn izvrstno začel svojo prvo sezono v ligi s 24 točkami. Butler zaradi osebnih razlogov tekme ni odigral, je pa lahko videl odlično zadnjo četrtino svojih novih soigralcev, ki so z nizom 24:1 obrnili tekmo na glavo, potem ko so zaostajali še 83:86. V ključnih minutah sta bila še posebej razpoložena Nunn in Silva.

Sezona slovenskih košarkarjev v ligi NBA se je začela na vzhodni obali, natančneje na Floridi v Miamiju, kjer je Goran Dragić s soigralci kljub odsotnosti novega zvezdnika Jimmyja Butlerja uspel premagati Memphis Grizzliese. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je na parketu prebil 25 minut in v tem času zbral 19 točk, po tri skoke in podaje ter dve blokadi, poleg ene ukradene pa je izgubil še štiri žoge.

Dončić in Porzingis že prinašata zmage Dallasu

Težko pričakovana prva (uradna) tekma latvijskega zvezdnika Kristapsa Porzingisav dresu Dallas Mavericksov se je razpletla po željah privržencev teksaškega kluba, ki so poleg zmage nad Washington Wizardsi v domači dvorani pozdravljali tudi izvrstno predstavo najboljšega novinca minule sezone Luka Dončića. Ta je bil prvo ime tekme s 34 točkami, 9 skoki in 3 podajami, a tudi kar šestimi izgubljenimi žogami v 34 minutah igre. Porzingis se je na parket v rednem delu sezone po skoraj dveletni odsotnosti vrnil s 23 točkami in 4 skoki v 29 minutah.

Porzingis je zgrešil prve štiri mete, nato pa na klopi zbral svoje misli in v zaključku prve četrtine zbral devet točk v manj kot treh minutah igre. Njegov met se je na koncu obračuna ustavil pri 7/16, sicer pa je skupaj z Dončićem obstreljeval koš Washingtona z ogromne razdalje skozi vso tekmo (Luka 4/9 in Kristaps 3/7). Dončićev met je skupno znašal 12/19 in bil več kot dovolj, da so Mavsi otvoritveno tekmo dobili prvič po kar štirih letih.

Po prerivanju Dončića z Bealom izključitev Američana

Washingtonov novinec Rui Hačimura, prvi na Japonskem rojeni košarkar, ki so ga na naboru izbrali v prvem krogu, je takoj vknjižil dvojnega dvojčka s 14 točkami in 10 skoki, medtem ko je zvezdnik gostov Bradley Beal manj kot teden po dveletnem podaljšanju pogodbe dosegel 19 točk. Čarovnija po hujši poškodbi Ahilove tetive od lanskega decembra seveda še naprej močno pogreša Johna Walla. Beal se je v zadnji četrtini sporekel z Dončićem in bil po prerivanju izključen z dvema tehničnima napakama, eno je dobil tudi Ljubljančan.