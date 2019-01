Dončić in Jordan pred tekmo z Jezerniki razveselila 250 navijačev

Dončić in DeAndre Jordan sta pred tekmo podpisovala avtograme v trgovini Nebraska Furniture Mart in razveselila 250 srečnežev:

Dallas Mavericksi so po zaslugi slabih predstav v prazničnih decembru in januarju že občutneje zaostali za mesti, ki ob koncu sezoni vodijo v končnico lige NBA. 21. poraz v sezoni so Mavsom nedavno zadali Philadelphia 76ersi in še poslabšali izkupiček najslabše ekipe lige, ko gre za tekme v gosteh. Na srečo za Luka Dončića in soigralce se za obračun z Los Angeles Lakersi (21-19) vračajo v domačo dvorano American Airlines Center, ki je v tej sezoni pravcata utrdba Teksašanov.

Obe ekipi sta na zadnjih desetih tekmah slavili zgolj trikrat, Jezerniki pa so dobili obe tekmi z Dallasom v Staples Centru v tej sezoni. A tokrat jim ne bo mogel pomagati prvi zvezdnik LeBron James, ki že lep čas celi poškodbo mišice in se na parket v tem tednu gotovo še ne bo vrnil. Dončić bo tako ostal brez tretjega medsebojnega obračuna s svojim idolom, proti kateremu praviloma sicer ni blestel in povprečno dosegel zase precej skromnih deset točk, 5,5 skoka in šest podaj.

Jezernike podprl tudi Kobe Bryant

Morda bo to prava priložnost, da se ob odsotnosti Jamesa poleg Dončića izkaže tudi Dennis Smith mlajši, ki se je z zelo dobrimi predstavami vrnil po poškodbi zapestja, a bil v zaključku nedavne gostujoče turneje Mavsov povsem nerazpoložen. Motivacijo zanj bolj kot James za Dončića predstavlja Lonzo Ball, ki so ga Jezerniki na naboru leta 2017 izbrali kot drugega, Smitha jr. pa Dallas kot devetega. Šlo bo tudi za obračun ekip, ki vsako tekmo izgubita zelo veliko žog, najvišji odstotek imajo trenutno Atlanta Hawksi (17,4 izgubljene žoge na 100 posesti), Mavericksi (15,7) so tretji, Lakersi pa šesti (15,1).

Ne gre pozabiti, da so Lakersi med padanjem po lestvici brez svoje prve violine Jamesa pod velikim pritiskom. Trenutno osma ekipa zahodne konference poleg ohajskega "Kralja" že dlje časa ne more računati na veterana med branilci Rajona Ronda, ki je moral na operacijo prsta, zaradi udarca je na prisilnem počitku tudi vzhajajoči zvezdnik Kyle Kuzma. Po visokem porazu z Minnesota Timberwolvesi (86:108) in naraščajočem valu kritik se je na družbenih omrežjih s sporočilom podpore oglasil veliki Kobe Bryant.

"Sprostite se. Skorajda celotna ekipa je prekleto odsotna. Igrali smo precej dobro do takrat. Ozdravite,"je na Twitterju zapisal najvidnejši posameznik zadnjih šampionskih ekip v vijoličasto-zlatih dresih.

