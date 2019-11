Slovenski košarkar Luka Dončić je bil s 27 točkami spet prvi strelec Dallas Mavericksov, ki so pred svojimi gledalci tesno ugnali ekipo Orlando Magic (107:106). Dončić je s soigralci za zmago trepetal do zadnjih sekund, tokrat pa je za tri skoke in ravno toliko podaj zaostal za trojnim dvojčkom, ki bi bil zanj zgodovinski tretji zaporedni na začetku zaenkrat izjemne sezone.

Več sledi! TEKMA Izidi rednega dela sezone lige NBA: Dallas Mavericks ‒ Orlando Magic 107:106 MVP STATISTIKA