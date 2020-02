Mama na tribuni, oče pa komentator: Curry 'nosil' Dallas do zmage

Motivirani Seth Curry je v dvorani Spectrum Center v Charlottu, ki je zanj in za slavnejšega brata ter zvezdnika Golden State Warriorsov Stephena Curryjadomače mesto, zadel prvih deset metov iz igre, od tega kar šest za tri točke. Obračun s Charlotte Hornetsi je sklenil s 26 točkami in bil v vlogi rezervista najboljši strelec Dallas Mavericksov.

"Občutek je bil res dober. Gledal sem, kako je Steph nekajkrat prišel in bil vroč ter uprizoril nekaj izvrstnih šovov. Prepričan sem, da mi bo poslal kakšno SMS-sporočilo ali rekel kaj smešnega. Želel sem priti sem in igrati pred mojo družino in prijatelji. Igrati v tvojem domačem mestu je nekaj drugačnega. Želiš priti in uprizoriti dober šov in se zabavati, to pa se je zgodilo,"je bil zadovoljen Seth Curry, čigar mama Sonya je bila na tribuni, oče Dell Curry, ki je kar deset let nosil dres Sršenov, pa je prenašal tekmo za domači klub.

Willie Cauley-Stein je dodal 15 točk in 10 skokov za Maverickse, ki tokrat poleg Luka Dončića niso mogli računati niti na drugega zvezdnika kluba Kristapsa Porzingisa, ki je vnovič počival zaradi oteklega kolena, kar se mu je v tej sezoni že dogajalo, a naj bi se do ponedeljka že vrnil v pogon. Dončić zaradi drugega težjega zvina gležnja ni igral še na šesti zaporedni tekmi proti klubu, čigar lastnik je legendarni član Chicago Bullsov Michael Jordan. Ravno športne copate nepozabnega "Aira" po odmevnem izbiranju ponudb od te sezone naprej seveda nosi slovenski zvezdnik.

Največ točk za Charlotte, 16, je dosegel Devonte Graham in se z 10 podajami razveselil dvojnega dvojčka, a ni uspel preprečiti že 13. poraza na zadnjih 14 tekmah. O zmagovalcu tudi tokrat ni bilo dvoma, saj so Mavsi že po prvi četrtini z 12 točkami Curryja pobegnili na 31:10 in v drugem polčasu vodili tudi že z 31 točkami razlike.

Trener Teksašanov Rick Carlise je tudi po tokratnem obračunu spregovoril o zdravstvenem stanju Dončića in dejal, da bi se lahko vrnil pred tekmo zvezd v Chicagu.

"Tako upamo. Ni dokončno, a upamo," je dejal Carlisle, ki je seveda tudi pohvalil izjemno razpoloženega Curryja. Ta je priznal, da je bil boleč poraz v Washingtonu večer prej še dodatna motivacija zanj in za soigralce. "Imaš nekaj dodatne motivacije, ker si zapravil tisto sinoči na takšen način, kot smo mi,"je pristavil Curry. "Popravili smo nekaj reči in si danes ogledali posnetke napak, ki smo jih naredili, popravili smo reči na obeh straneh igrišča. To je dobra stvar pri tej ligi. Ko imaš takšno tekmo, potem te naslednja čaka že naslednji večer in uspelo nam jo je nemudoma pozabiti."

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Charlotte Hornets ‒ Dallas Mavericks 100:116

(Luka Dončić ni igral za Dallas.)

Phoenix Suns ‒ Denver Nuggets 108:117

(Vlatko Čančar ni igral za Denver.)

