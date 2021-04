Lepa zmaga Miamija v Portlandu, Boston končal niz Denverja

Košarkarji ekipe Miami Heat so v zadnjih tednih opazno dvignili formo in po šestih zaporednih porazih zdaj vknjižili ravno toliko zmag na zadnjih sedmih tekmah. Vročica je tokrat slavila na vedno neugodnem gostovanju v Portlandu, kjer je Goran Dragić proti tamkajšnjim Trail Blazersom prispeval sedem točk, dva skoka in dve podaji za zmago s 107:98. Vlatko Čančar je dobil nekaj minut v dresu Denver Nuggetsov, ki pa so jih doma prepričljivo premagali Boston Celticsi (87:105).

icon-expand Dragić (na fotografiji) med obračunom z LA Lakersi in Markieffom Morrisom v Miamiju. FOTO: AP Goran Dragićje v severnoameriški ligi NBA z Miami Heat slavil še šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. Miami je v gosteh s 107:98 premagal Portland, Dragić pa je prispeval sedem točk. Bam Adebayoje proti Trail Blazersom dosegel 22 točk, Jimmy Butlerjih je dodal 20, Miami, ki je nastopil brez poškodovanega Victorja Oladipa, pa je v zadnji četrtini vodil tudi za 20 točk. Dragić je s klopi vstopil v igro in v 23 minutah zbral sedem točk ter po dva skoka in podaji. Pri gostiteljih, ki so izgubili kar 17 žog, sta CJ McCollumin Norman Powellkončala pri 17 točkah. Naslednja tekma v nizu štirih gostovanj Miami čaka v torek, ko se bo pomeril s Phoenix Sunsi. Po osmih zaporednih zmagah so poraz doživeli tudi Denver Nuggetsi, katerih član je slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Na domači tekmi proti Boston Celticsom so klonili s 87:105, Čančar je za dve minuti vstopil v igro, a se ni vpisal v statistiko. icon-expand Izidi rednega dela sezone lige NBA: Denver Nuggets ‒ Boston Celtics 87:105

(Vlatko Čančar 0 točk v 2 minutah za Denver.) Dallas Mavericks ‒ San Antonio Spurs 117:119

(Luka Dončić 29 točk, 3 skoki, 7 podaj, 1 ukradena in 5 izgubljenih žog v 35 minutah za Dallas.) Portland Trail Blazers ‒ Miami Heat 98:107

(Goran Dragić 7 točk, 2 skoka, 2 podaji in 1 ukradena žoga v 23 minutah za Miami.) Charlotte Hornets ‒ Atlanta Hawks 101:105

Cleveland Cavaliers ‒ New Orleans Pelicans 109:116

Orlando Magic ‒ Milwaukee Bucks 87:124

Memphis Grizzlies ‒ Indiana Pacers 125:132

Minnesota Timberwolves ‒ Chicago Bulls 121:117

New York Knicks ‒ Toronto Raptors 102:96

Los Angeles Clippers ‒ Detroit Pistons 131:124 icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke