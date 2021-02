Denver povozil Cavse, Phoenix presenetil Buckse, Lakersi v podaljšek

Denver Nuggetsi so se brez pomoči Vlatka Čančarja znesli nad Cleveland Cavaliersi in jih v noči na četrtek premagali s kar 133:95. Veliko bolj napeto je bilo v Los Angelesu, kjer so branilci naslova, ekipa Lakers, šele po podaljšku ugnali moštvo Oklahoma City Thunder (114:113). Phoenix Sunsom je na svojem parketu uspelo presenetiti še Milwaukee Buckse (125:124), medtem ko so Brooklyn Netsi po nekaj slabših predstavah v domačem New Yorku premagali Indiana Pacerse (104:94).