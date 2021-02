Sijajni Jokić potopil Portland, Čančar obsedel na klopi

Obračun v Denverju je bil sila izenačen večji del srečanja. Samo domači so sredi druge četrtine povedli z dvomestno prednostjo. Skoraj celotno tretjo je bil v vodstvu Portland, Denver pa je ključni preobrat storil v zadnjih štirih minutah, ko sta po dvakrat iz igre zadela Jamal Murray in Nikola Jokić , po asistenci slednjega pa je met za tri uspešno realiziral še Monte Morris , tako da je bila usoda gostov zapečatena, pa čeprav sta Damian Lillard in Carmelo Anthony v zadnjih 15 sekundah dosegla dve trojki.

Legendarni Madison Square Garden je bil priča novemu šovu Stephena Curryja, ki je svoje bojevnike popeljal do zmage s 37 točkami, šestimi skoki in prav toliko asistencami. Zadel je kar sedem metov za tri. Na koncu je bilo 114:106. Lani najboljša ekipa rednega dela Milwaukee Bucks je doma pomedla z zopet bledo Minnesoto, ki ostaja trdno na zadnjem mestu celotne lige. Bilo je 139:112, najboljši pri domačih pa je bil dvakratni zaporedni MVPGiannis Antetokounmpo, ki je vpisal 37 točk, osem skokov in osem asistenc.

Washington Wizards z najboljšim strelcem ligeBradleyjem Bealom so tokrat izgubili pri LA Clippersih s 116:135. Čarovniki so pred tem nanizali kar pet zaporednih zmag, med drugim so ugnali tudi mestne tekmece Clippersov Lakerse, tokrat pa so dobili zaušnico za vrnitev v realnost, saj imajo po katastrofalnem uvodu še naprej zelo slabo razmerje zmag in porazov 11:18, s čimer so daleč za mesti, ki vodijo v končnico. Kawhi Leaonard je bil najboljši strelec srečanja z 32 točkami, že omenjeni Beal jih je pri poražencih dosegel 28.

Vse boljše pa igra zvezdniška zasedba Brooklyn Nets, ki je prišla do sedme zaporedne zmage. Sacramento Kings je ugnala s 127:118. Z 29 točkami sta se proslavila James Harden in nenadejani junak Bruce Brown, ki sicer v tej sezoni v povprečju dosega 7,5 točke na tekmo.