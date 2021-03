Indiana visoko slavila v Miamiju, Denver po podaljšku strl Chicago

V ponovitvi obračuna iz lanske končnice, v kateri je ekipa Miami Heat nato klonila šele v finalu, so se Indiana Pacersi vsaj malce maščevali ekipi Gorana Dragića. Z izvrstnim metom (52/89) so gostje polnili obroč Vročice in s 137 točkami dosegli rekord sezone. Za tri točke so metali kar 55,6-odstotno (20/36), najbolj pa se je s 27 točkami izkazal Malcolm Brogdon.

"Ogromno nam je pomenilo, da smo dobivali skoke v zadnji četrtini in tekmo mirno pripeljali do konca z zadevanjem metov," je dejal Brogdon, ki je s skupno kar šestimi soigralci tekmo končal z dvomestnimi številkami. S sedmimi zadetimi meti za tri točke je izenačil rekord kariere, po 17 točk pa sta dodala še Justin Holiday in Doug McDermott. Opazen je bil tudi učinek Domantasa Sabonisa(13 točk in 15 skokov) ter T. J. McConnella (16 točk in 15 podaj), ki sta se izkazala z dvojnima dvojčkoma.

Vrhunci tekme Miami Heat ‒ Indiana Pacers: