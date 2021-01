Čančarju slovenski dvoboj v Miamiju, Dragić obsedel

V noči na četrtek so bile v severnoameriški ligi NBA dejavne vse tri ekipe s slovenskimi košarkarji. Moštvo Miami Heat Gorana Dragićaje gostilo Denver Nuggetse Vlatka Čančarja in izgubilo z 82:109. Miami je Denver pričakal brez Dragića, ki ni igral zaradi poškodbe mišice, je pa na drugi strani dobil priložnost za igro Čančar, ki pa je v dveh minutah zgrešil en met in v statistiko vpisal en skok. Najboljši mož na tekmi je bil njegov soigralec Nikola Jokićz 21 točkami in 11 skoki. Pri Miamiju, ki je pri šestih zmagah in 11 porazih, je 17 točk zbral Kendrick Nunn.

Denver je ob polčasu proti močno oslabljenemu Miamiju, ki seveda pogreša tudi rednega udeleženca tekme zvezd Jimmyja Butlerja, vodil že za 25 točk in se na koncu razveselil že pete zaporedne zmage. Michael Porter Jr. je dosegel 17 točk, JaMychal Green15 in Jamal Murray14 za nadaljevanje niza gostujočih zmag (4-0), peto bodo možje iz Kolorada lovili v San Antoniu, kjer bi lahko pet gostujočih zmag povezali prvič po januarju 2012. Nasploh Nuggetsi beležijo izvrsten trenutek forme, potem ko so sezono odprli z le eno zmago na petih tekmah, nato pa dobili deset tekem od trinajstih.

Bradley vesel, da je spet na parketu

Butler si je skupaj z Dragićem dvoboj ogledal s klopi, brez teksaškega asa, ki ni smel biti v stiku z ekipo, je sicer Miami preživel zadnja dva tedna, skupno pa je zaradi trenutno veljavnih koronavirusnih protokolov manjkal že na devetih tekmah, v katerih je Vročica zmagala le dvakrat. Zaradi bolečin v vratu ob četrtem zaporednem porazu na parket ni bilo niti Tylerja Herra, se pa je vrnil vsaj Avery Bradley, ki se je po devetih tekmah prav tako vrnil iz "karantene".

"Izvrstno je bilo videti fante, vse skupaj, čeprav niso bili vsi na voljo," je dejal trener Miamija Erik Spoelstra, potem ko je Bradley dosegel osem točk v 18 minutah. "Čeprav smo bili nocoj prekratki, je bil izvrsten občutek spet biti na igrišču," je dejal Bradley.

Oster spopad Embiida in Jamesa v Philadelphii

V zelo pestrem sredinem večeru onstran velike luže velja izpostaviti še kar nekaj tekem: Philadelphia 76ersi so bili v dramatični končnici boljši od prvakov Los Angeles Lakersov (107:106). Tri sekunde pred koncem je zmagoviti met, ki je prekinil niz 13 zaporednih zmag Jezernikov, zadel Tobias Harris. Obračun je zaznamovalo tudi trčenje LeBrona Jamesa nad Joelom Embiidom, največji zvezdnik lige je dobil zgolj namerno osebno napako.