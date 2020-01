Dvojni program v Staples Centru: Clippersi in Lakersi do tesnih zmag

Harrell, Williams in George so spisali zgodovino franšize:

Harrell je bil precej bolj redkobeseden in to kljub temu, da je izenačil svoj osebni rekord in še sedmič v karieri dosegel oziroma presegel mejo 30 točk. Po nepričakovanem porazu z Memphis Grizzliesi je udaril z izjavo, da Clippersi "niso velika ekipa", tokrat pa se je z nasmeškom sprehodil mimo novinarjev in dejal: "Vsem želim lepo nedeljo!"

'Dober napad ali slaba obramba? Igralci bodo rekli eno stvar, trenerji pa drugo' "Montrezl in Lou sta bila fantastična. Zgodovina je dobra. Nekdo jo mora spisati," je dejal zadovoljni trener domačega moštva Doc Rivers ."Lahko dobiš tekme s slabim napadom in dobro obrambo. Nocoj lahko ljudje rečejo ali da je bil napad fenomenalen ali pa da sta imeli obe ekipi težave z obrambo. Igralci bodo rekli eno stvar, trenerji pa drugo," je dodal.

Montrezl Harrell je v zgodovinskem večeru za Clipperse prispeval 34 točk po vstopu s klopi, še en rezervist Lou Williams pa je z 32 točkami izenačil dosežek člana prve peterka Paula Georga za končnih 135:132. Po podatkih biroja Elias Sports to ni bila le prva tekma v zgodovini losangeleške franšize, v kateri so trije košarkarji dosegli vsaj 30 točk, temveč tudi prvi obračun rednega dela sezone lige NBA po sezoni 1970/71, ko sta vsaj 30 točk dosegla dva igralca s klopi.

Losangeleški ekipi Clippers in Lakers na papirju ne bi smeli imeti večjih težav proti 11. oziroma 14. ekipi vzhodne konference, toda enajsti Detroit Pistonsi in štirinajsti New York Knicksi so v Staples Centru drago prodali svojo kožo. Najprej so Clippersi po zaslugi treh košarkarjev, ki so prvič v zgodovini franšize dosegli vsak po vsaj 30 točk, ugnali newyorške Kratkohlačnike, kasneje pa so Lakersi potrebovali odlično zadnjo četrtino za zmago nad Bati iz Detroita.

George, ki je izpustil sobotno tekmo zaradi težav z zadnjo stegensko mišico, je sedmič v sezoni dosegel vsaj 30 točk in iz igre metal 9/14 (za tri 5/6) v vsega 32 minutah. V obračunu, kjer obramba ni bila na prvem mestu, sta obe ekipi metali z vsaj 54-odstotno uspešnostjo iz igre. Clippersi so v zaključku tretje četrtine vodili za 15 točk, dobrih sedem minut pred koncem obračuna v zadnji četrtini pa je bilo 121:110. George je takrat moral na klop zaradi izključujoče osebne napake, Newyorčani pa so se z osmimi zaporednimi točkami približali le na tri zaostanka. Williams je obračun odločil 18,5 sekunde pred koncem, ko je poskrbel za 133:128, čeprav je Marcus Morris (rekord kariere 38 točk) spet znižal na –3, a je nato Williams s prostima metoma pritisnil piko na i.

Trojni dvojček Jamesa, Lakersi blokado od rekorda

LeBron James se je ob zmagi nad Detroitom izkazal s trojnim dvojčkom (21 točk, 14 skokov in 11 podaj), medtem ko je Anthony Davis podelil kar osem blokad od skupno 20 svojega moštva, ki je vknjižilo peto zaporedno zmago, tokrat s 106:99. Davis je v zadnjih treh minutah in 40 sekundah tekme dosegel 11 od svojih 24 točk (dodal je še 11 skokov) ter Jezernikom pomagal prebroditi hudo krizo, v kateri so zapravili 11 točk naskoka in bi skorajda prvič v sezoni izgubili proti ekipi z negativnim izkupičkom. Alex Caruso je dodal 13 točk, Lakersi pa so le za eno blokado zaostali za rekordom franšize (21 proti Denverju aprila 1982) ter ohranili niz brez poraza, ki traja od božiča, ko so prekinili niz štirih porazov.

Jamesov trojni dvojček je bil že njegov 90. v karieri, deveti v sezoni in drugi v zadnjih petih dneh. Derrick Rose je pri Detroitu vknjižil 28 točk, nekdanji Jezernik Svi Mihailiuk pa je s 14 točkami le za točko zaostal za dosežkom kariere. Kljub temu, da so v Los Angelesu pri vodilni ekipi zahodne konference zapustili dober vtis, so Bati zdaj na zadnjih enajstih tekmah izgubili kar devetkrat. Andre Drummond, ki naj bi si ga želeli tudi pri Dallas Mavericksih, je pristavil 12 točk ob metu 2/13, a so njegova "specialiteta" skoki, ki jih je tokrat zbral kar 18, a zaključek tekme presedel zaradi osebnih napak.

Lakersi so dosegli prvih 15 točk v zadnji četrtini, ko sta blestela James in Caruso, takrat pa so zaostanek štirih točk spremenili v vodstvo 90:79. Po skoraj petih minutah so se med strelce vpisali tudi gostje, ki so z devetimi zaporednimi točkami in nizom 13:1 slabih pet minut pred koncem rednega dela spet vodili. James je z zabijanjem z obema rokama poskrbel za 96:92, ko je bilo na semaforju 3:22, neustavljivi Davis pa je nato vodil kalifornijsko moštvo do zmage, četudi je Rose z metom za tri točke 1:52 pred koncem znižal na vsega točko razlike. Davis je odgovoril s trojko z roba igrišča, Dwight Howard pa je z 20. blokado Jezernikov na tekmi začel slavje na tribunah. Obračun je sklenil z 11 točkami, devetimi skoki in petimi blokadami. Slaba novica za domače je bila poškodba Averyja Bradleyja, ki si je tik pred polčasom zvil desni gleženj in se ni vrnil na parket, potem ko je v tej sezoni zaradi manjšega zloma noge že izpustil 13 tekem.

