Liga NBA iz varnostnih razlogov preložila tekmo v Minneapolisu

Po še enem smrtonosnem streljanju v Minneapolisu, v katerega so bili vpleteni policisti ameriške službe za priseljevanje in carine (ICE), je liga NBA prestavila košarkarsko tekmo med Minnesota Timberwolves in Golden State Warriors. Le nekaj ur pred predvidenim začetkom dvoboja je liga sporočila, da bo tekma na sporedu v nedeljo.