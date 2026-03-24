'Liga NBA je dolgo potovanje in všeč mi je način, kako tekmujemo'

Kljub odsotnosti dveh zelo pomembnih igralcev v rotaciji, Ruija Hačimure in obrambnega specialista Marcusa Smarta , so ostali varovanci JJ Redicka v večjem delu obračuna v Little Ceasers Areni vnovič prikazali dobro predstavo. Sicer z manjšo črno piko v drugi četrtini, v kateri so jezerniki dovolili tekmecu, da jim nasuje 42 točk, kar je bil očitno ključen dejavnik na poti do 26. poraza v sezoni.

Lakersi so bili v priložnosti, da bi po zaostanku 16 točk sredi tretje četrtine tekmo povsem obrnili v svoj prid, a so imeli košarkarji Detroita tokrat drugačne načrte.

"Kljub visokemu zaostanku v nekem trenutku smo znova našli način, kako ujeti tekmeca. To veliko pove o značaju moštva," je po tekmi uvodoma dejal drugi najučinkovitejši posameznik v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA Austin Reaves in nadaljeval "Pokazali smo nekaj res dobrih stvari in v isti sapi tudi nekaj slabih, ki jih bomo morali do naslednje tekme popraviti. Liga NBA je dolgo potovanje in všeč mi je bil način, kako smo tekmovali."

"Verjamem, da smo kakovostna ekipa. To nenazadnje kažemo skozi večji del sezone. Lahko pa bi bili še boljša ekipa od prve tekme dalje. Logično je, da so med sezono prisotni vzponi in padci, veseli pa me, da je v naši igri veliko dobrih odsekov, na katerih moramo graditi naprej," pa je povedal strateg Lakersov JJ Redick.

Njegovo moštvo pred vrnitvijo v Kalifornijo čaka še eno gostovanje na vzhodni obali, in sicer bo v noči na četrtek po slovenskem času gostovalo pri lanskemu finalistu Indiani Pacers.