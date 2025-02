Onkraj in tostran Atlantika so mnogi še vedno v šoku, potem ko je ugledni poznavalec razmer v najmočnejši košarkarski ligi na svetu Shams Charania objavil neverjetno novico o zgodovinski zamenjavi na relaciji Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers-Utah Jazz. Ta vključuje, kot najbrž že veste, tudi slovenskega super zvezdnika Luko Dončića, ki se seli k Lakersom, v nasprotni smeri pa odhaja odlični center Anthony Davis.

OGLAS

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kdo je v tej zamenjavi pridobil? Dallas Mavericks, Davis bo dobro sodeloval z Irvingom Los Angeles Lakers, Dončić bo dobro sodeloval z Jamesom Obe ekipi sta s tem na izgubi Ne morem se odločiti Moški Ženska Dallas Mavericks, Davis bo dobro sodeloval z Irvingom 30 Los Angeles Lakers, Dončić bo dobro sodeloval z Jamesom 35 Obe ekipi sta s tem na izgubi 22 Ne morem se odločiti 10 Dallas Mavericks, Davis bo dobro sodeloval z Irvingom 27 Los Angeles Lakers, Dončić bo dobro sodeloval z Jamesom 26 Obe ekipi sta s tem na izgubi 20 Ne morem se odločiti 9 Dallas Mavericks, Davis bo dobro sodeloval z Irvingom 3 Los Angeles Lakers, Dončić bo dobro sodeloval z Jamesom 9 Obe ekipi sta s tem na izgubi 2 Ne morem se odločiti 1 Skupaj Moški Ženska file-new-2 'Liga NBA je popolna divjina. Luka se je zdel nedotakljiv, zdaj pa ta šok ...'

Ne le košarkarski svet, temveč tudi tisti, ki košarke ne spremljajo podrobno, še vedno ne uspejo predelati resnično šokantne novice o selitvi Luke Dončića k Los Angeles Lakersom. Mnogi (pravi) ljubitelji košarke onkraj in tostran Atlantika so sprva pomislili, da gre za klasično lažno novico. Teh je na svetovnem spletu "malo morje", a ugledni ameriški novinar, ki je eden bojših poznavalcev razmer v ligi NBA, Shams Charania je v prvi objavi na družbenem omrežju "X" nemudoma razblinil vse dvome o verodostojnosti omenjene zamenjave na osi Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers-Utah Jazz. Od vseh navedenih imen , ki so vključeni v zgodovinski posel, sta jasno največ pozornosti vzbudila prav naš košarkarski as in dovčerajšnji odlični center jezernikov Anthony Davis.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi prvi odzivi na menjavo so pričakovani. Velik šok in negotovost vladata tako v Teksasu kot Kaliforniji. Ameriški mediji poročajo o začudenosti prvega zvezdnika Lakersov LeBrona Jamesa, ki naj bi za novico o zamenjavi izvedel kar med večerjo z družinskimi člani. Kako bo to vplivalo na njegov nadaljnji odnos z upravo kluba, za katero se ve, da se je za vse pomembnejše (kadrovske) odločitve vselej posvetovala prav z Jamesom, bo pokazal čas. Nič drugače ni bilo z Dončićem in Davisom, za katera se je zdelo, da sta pri svojih dozdajšnjih klubih "nedotakljiva". "Menjati obraz franšize za 31-letnega košarkarja in prvi nabor na draftu leta 2029 je popolna norost. Liga NBA je popolna divjina. Kaj takega pa še ne," je le eden od odzivov na družbenih omrežjih. Teh je resnično ogromno, običajnim smrtnikom so se v uvodnih odzivih pridružila tudi največja imena tega športa. Tako je, denimo, nekdanji legendarni košarkar Dallasa, danes pa eden od zaslužnih članov teksaške franšize Dirk Nowitzki zgolj s povednim emotikonom začudenja dal jasno vedeti, kaj si misli o tej potezi uprave kluba na čelu z glavnim menadžerjem Nicom Harrisonom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Verjeli smo, da je Luka Dončić 'gospod Izbrani' in vi ste ga tako zlahka zamenjali," ne morejo verjeti združeni navijača Dallasa pod skupnim imenom Dallas Nation. Po porazu Phoenixa v Portlandu v noči na nedeljo sta svoj pogled na zgodovinsko menjavo podala tudi zvezdnika Sunsov Kevin Durant in Devin Booker. Oba sta izrazila veliko presenečenje nad to potezo Mavericksov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"To je še en dokaz več, da nedotakljivih v našem športu ni. Kdo bi si mislil, da bodo Luko zamenjali pri teh letih. Gre za vsestranskega in zunajserijskega košarkarja, ki ustvarja razliko. Liga NBA je preprosto posel in nič drugega," je dejal Booker, Durant pa se je navezal z naslednjimi besedami: "Noro, noro, noro. Težko karkoli pametnega povem v tem trenuku kot to, da sem šokiran. Nič več in nič manj kot to. Luka je vselej jeziček na tehtnici in vprašanje je, kako se bo to zdaj poznalo v igri Dallasa, ki meri visoko tudi v tej sezoni. Ne vem, šokiran sem."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči