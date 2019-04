Milwaukee opravil nalogo, Jazz 'uspaval' Rakete in podaljšal serijo

Budenholzer: Moramo uživati v uspehu "V meni je še dobro živ spomin moje prve končnice leta 2015, ko nas je Chicago na zadnji, šesti tekmi premagal za 50 točk, noro. Če pomislim, kje smo bili takrat in kje smo zdaj, smo naredili neverjetno pot," je dejal Grk po zmagi. Milwaukee ima zdaj dovolj časa, da se v miru pripravi na obračun z Boston Celticsi , ki so prav tako s 4 : 0 v zmagah v prvem krogu izločili Indiana Pacerse .

Košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo je popeljal Milwaukee Buckse v drugi krog končnice severnoameriške lige NBA. Najboljša ekipa rednega dela prvenstva je na četrti tekmi s 127 : 104 premagala Detroit Pistonse in se gladko, s 4 : 0 v zmagah, uvrstila v nadaljevanje tekmovanja. Antetokounmpo je bil z 41 točkami spet najboljši igralec na parketu. Bucksi so se tako prvič po 18 letih prebili v polfinale končnice vzhodne konference. Spet je blestel grški zvezdnik, ki je še naprej glavni kandidat za najkoristnejšega igralca (MVP) sezone.

Mitchell 'eksplodiral' v zadnji četrtini

Na Zahodu pa so košarkarji ekipe Utah Jazz v olimpijskem Salt Lake Cityju preprečili veselje Houston Rocketsom in na četrti tekmi prišli do prve zmage v končnici (107 : 91), s katero so zaostanek za ekipo iz Teksasa v boju na štiri zmage znižali na 1 : 3. Pri gostiteljih se je z 31 točkami, sedmimi skoki in štirimi podajami izkazal Donovan Mitchell, Jae Crowderje k zmagi dodal 23 točk, Ricky Rubiopa 18 točk in 11 podaj.

Mitchell je 19 od svojih 31 točk dosegel v zadnji četrtini, ki je odločila zmagovalca in izsilila vsaj še eno tekmo v seriji, ki se nadaljuje v sredo. James Hardenje v gostujočih vrstah prispeval 30 točk in bil prvi strelec Raket, Chris Paul je dodal 23 točk, osem skokov in sedem podaj. V zadnji četrtini je Utahu uspel niz 15 : 1, Houston pa je do konca tekme dosegel vsega 12 točk. Mitchell je 13 točk dosegel v treh minutah. Teksašani so tudi v zadnji četrtini žoge izgubljali kot po tekočem traku, v 46 minutah so jih tekmecem predali kar 16, zato je bil takšen razplet ob vsega petih točkah igralcev s klopi neizbežen.

UTAHOU

Liga NBA, končnica, prvi krog, 4. tekmi:

– Vzhod:

Detroit Pistons – *Milwaukee Bucks 104 : 127 /0 : 4/

MVP

STATS

– Zahod:

Utah Jazz – Houston Rockets 107 : 91 /1 : 3/

MVP

STATS

// – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1