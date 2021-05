Prvaki nemočni v Phoenixu, Sokoli in Grizliji za uvod presenetili

Na prvih tekmah prvega kroga končnice lige NBA so branilci naslova, košarkarji ekipe Los Angeles Lakers, izgubili na gostovanju v Phoenixu (90:99). Philadelphia 76ersi so imeli na svojem parketu veliko težav z Washington Wizardsi, a na koncu vendarle slavili (125:118). Največje presenečenje večera so pripravili Memphis Grizzliesi, ki so na gostovanju ugnali najboljšo ekipo rednega dela Utah Jazz (112:109), medtem ko so vsaj manjše presenečenje pripravili tudi Atlanta Hawksi z zmago v New Yorku (107:105).

icon-expand Dvoboj Roycea O'Neala (na fotografiji levo) in Ja Moranta v Salt Lake Cityju. FOTO: AP

Košarkarji ekipe Phoenix Suns so v domači dvorani na prvi tekmi prvega kroga končnice zahoda severnoameriške lige NBA slavili zmago. V boju na štiri zmage so branilce naslova Los Angeles Lakers nadigrali z 99:90. Najboljši igralec tekme je bil Devin Bookers 34 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki, Deandre Aytonje dodal 21 točk in 16 skokov. Prvi zvezdnik lige LeBron Jamesje zbral 18 točk, deset podaj in sedem skokov, Anthony Davisje dosegel le 13 točk, ekipa pa je bila tudi strelsko neučinkovita. Chris Paulin James sta oba morala predčasno s parketa zaradi poškodb. Jezerniki bodo imeli priložnost za poravnanje izida proti drugemu nosilcu v torek prav tako v Phoenixu. Booker je Phoenixu pomagal do pomembne uvodne zmage in potrditve dobre forme iz rednega dela sezone:

V vzhodni konferenci so Atlanta Hawksi na krilih Traeja Younga v razburljivi prvi tekmi končnice pred kar 15.000 gledalci premagali New York Knickse, ki so si prvič v osmih letih priigrali nadaljevanje prvenstva, s 107:105. Young pa je pokvaril domače rajanje, saj je 0,9 sekunde pred koncem mirno zadel odločilni koš za zmago. Nato se je obrnil proti množici, si pritisnil prst k ustom in jo utišal. Ob tem je zbral 32 točk, vključno s šestimi v zadnjih dveh minutah, in povsem nadigral živčnega Juliusa Randla. Zvezdnik Kratkohlačnikov je slabo začel končnico in iz igre metal le 6/24 za 15 točk, 17 sekund pred koncem tekme pa je vrgel celo v prazno ("airball"). K sreči za New York sta vskočila Alex Burks(27 točk) in Derrick Rose(17), da Newyorčani niso doživeli popolnega poloma. Young, edini resnejši protikandidat Luku Dončiću za naslov novinca leta v njuni prvi sezoni v NBA, je debitiral v končnici in hladnokrvno odločil tekmo:

Senzacija v Salt Lake Cityju

Osmi nosilci Memphis Grizzliesi so senzacionalno prišli do uvodne zmage: proti najboljši ekipi rednega dela Utah Jazz so v gosteh v olimpijskem Salt Lake Cityju slavili s 112:109. Najbolj razigran pri Grizlijih je bil Dillon Brooksz 31 točkami in sedmimi skoki. Ja Morantje k zmagi dodal 26 točk, Jonas Valančiunasje dodal 15 točk in 12 skokov, Kyle Andersonpa je zbral 14 točk. V Filadelfiji so domači 76ersi dobili prvo tekmo končnice proti Washington Wizardsom (125:118). Tobias Harrisje dosegel 37 točk, od tega 28 v prvem polčasu, Joel Embiidpa je k zmagi dodal 30 točk. Tudi druga tekma bo v Filadelfiji.

