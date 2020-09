Kralj hoče 'svojo' krono: James spet odličen, Jezerniki opravili z Raketami

Konec je najdaljše "suše" v zgodovini franšize: Los Angeles Lakersi se v konferenčni finale vračajo po desetih letih, in to v drugi sezoni z LeBronom Jamesomv svojih vrstah, potem ko so se lani znašli na udaru kritik in ostali celo brez uvrstitve v končnico. James bo v konferenčnem finalu zaigral po vsega dveletnem premoru, za odločilno peto zmago nad Houston Rocketsi pa je prispeval 29 točk. Kot prvi po legendarnemu Oscarju Robertsonuse zdaj lahko pohvali z več kot 250 točkami, 100 skoki in 80 podajami na prvih desetih tekmah končnice.

"To je razlog, da sem želel biti del te franšize, da jih vrnem na mesto, na katerem so vajeni biti, to pa je boriti se za naslov," je po zmagi nad teksaškimi tekmeci povedal James. "V čast mi je, da nosim vijoličasto in rumeno, mi želimo le nadaljevati izročilo. Priložnost, da igramo za naslov ... Zato smo vsi tukaj, zato smo pristali na to."

Kyle Kuzmaje k zmagi Jezernikov prispeval 17 točk, Markieff Morris16, Danny Greenpa 14. K visoki zmagi ni vplivala niti slabša predstava "novinca" v ekipi Anthonyja Davisa(13 točk), čigar prihod iz vrst New Orleans Pelicansov je Lakerse iz desete ekipe zahodne konference spremenil v prve nosilce Zahoda in zdaj tudi konferenčne finaliste. Tam jih morda čaka mestni derbi z Los Angeles Clippersi, če bodo ti v obračunu drugih in tretjih nosilcev uspeli opraviti z Denver Nuggetsi, a jim to v nobenem primeru ne bo uspelo pred sredo, zato bodo Jezerniki uživali tudi v daljšem premoru od svojih naslednjih tekmecev.

Kot prvi po legendarnemu Oscarju Robertsonu je LeBron James na prvih desetih tekmah končnice zabeležil več kot 250 točk, 100 skokov in 80 podaj, blestel je tudi na peti tekmi z Rocketsi: